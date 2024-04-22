Xiaomi'nin güncelleme desteği biten modelleri
Xiaomi, akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Nisan 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri hangileri? İşte detaylar...
Bir akıllı telefon satın alımı öncesi dikkat ettiğimiz detaylardan birisi de ilgili modelin kaç sene güncelleme alacağıdır. Bu, kısacası telefonun resmi olarak üreticisi tarafından destekleneceği süre anlamına gelirken, karar sürecince önemli bir rol oynar. Peki Xiaomi güncelleme desteği konusunda nasıl bir marka? Firma akıllı telefonlarına kaç sene destek veriyor? İşte Nisan 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri hangileri?
Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri
Xiaomi, satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Ayrıca bunları resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOL listesi altında kullanıcılarla paylaşıyor. Aynı zamanda söz konusu listeyi belirli aralıklarla donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellerle güncelliyor.
Xiaomi'nin EOL listesine eklenen modeller bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak üretici yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.
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Not: Listede bazı modelleri birden fazla görebilirsiniz. Bunlar, ilgili telefonun farklı ülkelerdeki versiyonlarına işaret ediyor.
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
Mi Note 10 Lite
Mi 10 Pro (GLOBAL)
Mi 10 Pro (EEA)
Mi 10 (TR)
Mi 10 (ID)
Mi 10 (EEA)
Mi 10 (IN)
Mi 10 (RU)
Mi 10 (GLOBAL)
Mi 10 (CN)
Mi 10 Ultra (CN)
Mi 10T Pro (GLOBAL)
Mi 10T (GLOBAL)
Mi 10T Pro (EEA)
Mi 10T (EEA)
Mi 10T Pro (IN)
Mi 10T (IN)
Redmi K30S Ultra (CN)
Mi 10T Pro (LM)
Mi 10T Pro (MX)
Mi 10T (MX)
Mi 10T Pro (RU)
Mi 10T (RU)
Mi 10 lite 5G (TW)
Redmi modelleri bir sonraki sayfada yer almaktadır.