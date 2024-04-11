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Xiaomi'nin Dev Ekranlı Redmi Max 100 2025 Televizyonu Tanıtıldı

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Xiaomi düzenlediği son etkinlikte, devasa büyüklükte bir ekrana sahip olan yeni Redmi Max 100 2025 isimli televizyonunu tanıttı. Tam 100 inçlik ekran boyutuyla dikkatleri üzerine toplayan ürünün, özellikle oyun meraklısı olan genç nesilleri hedeflediği söyleniyor. Sektörde şimdiden büyük bir ses getiren televizyonun, iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Devasa ekranlı Redmi Max 100 2025 geliyor

4K çözünürlüğe sahip ekranı ile oldukça net bir görüntü vereceği konuşulan Redmi Max 100 2025, 144 Hz'lik yenileme hızıyla da aynı klasmandaki rakiplerinden bir adım öne geçiyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok daha akıcı bir oyun deneyimi yaşanacağı öne sürülürken, bundan dolayı oyuncuların bu modeli tercih edebileceği öngörülüyor. Hatta oyun meraklıları için özel tasarlanan rekabetçi görüntü modu aktifleştirildiğinde, cihaz tam 240 Hz değerine ulaşabiliyor.

İyileştirilmiş bir tepki süresi ve emsallerine göre daha az gecikme sunacağı iddia edilen model, 4 çekirdekli yeni nesil Cortex A73 işlemci ve 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisini de destekleyecek olan ürün, HyperOS işletim sistemine sahip olacak.

Ayrıca Dolby Atmos, Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileriyle de entegre şekilde çalışacak olan Redmi Max 100 2025, 4 hoparlörüyle oldukça yüksek bir ses seviyesine ulaşabiliyor. 18 Nisan tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek ürünün fiyatı ise, 1.244 dolar olarak belirlendi.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi yeni televizyon modeli ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç bir Xiaomi Redmi ürünü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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