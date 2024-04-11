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Xiaomi MIX Fold 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

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Xiaomi, yakında yeni MIX Fold 4 katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Android amiral gemisi için birçok söylenti ortaya atıldı. Hatta Çin pazarı dışına çıkmayacağı bile iddia ediliyor. Son olarak Xiaomi MIX Fold 4 modelinin bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Beklenen Xiaomi MIX Fold 4 özellikleri

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgilere baktığımızda katlanabilir amiral gemisinin 50 Megapiksel ana kamera, 60 Megapiksel 2x telefoto kamera ve 10 Megapiksel 5x telefoto kameralara sahip olacağını görüyoruz.

Performans tarafında ise cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor. Apple A17 Pro rakibi bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçiyor. Bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

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Xiaomi MIX Fold 4'ün beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetayİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ana Kamera50 Megapiksel Sony IMX800 (Light Hunter 800)Telefoto Kamera (2x)60 MegapikselTelefoto Kamera (5x)10 Megapiksel

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi MIX Fold 4 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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