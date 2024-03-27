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Xiaomi Mix Flip Tasarımı Belli Oldu

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Katlanabilir telefon pazarında ciddi bir rekabet söz konusu. Markalar pastadan biraz daha pay alabilmek için günden güne yeni modellerini piyasaya sürüyorlar. Bu alanda faaliyet gösteren üreticilerden Xiaomi de çok yakında Mix Flip modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazın son olarak tasarımı belli oldu. İşte Xiaomi Mix Flip tasarımı!

Xiaomi Mix Flip tasarımı belli oldu

GSMChina tarafından paylaşılan son raporlara göre Xiaomi Mix Flip, delikli bir ekran tasarımıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte katlanabilir telefonun arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu mevcut olacak. Dahası, bu modülün içerisinde 50 Megapiksel ana ve çözünürlüğü belli olmayan bir telefoto sensörü bizleri karşılayacak.

Akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Modelde uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.

ÖzellikEkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED

İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş

İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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