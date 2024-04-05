Xiaomi mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesi yolda
Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS defterini açtı. Şirket, önemli yenilikler getiren bu arayüz yazılımını ilk olarak amiral gemisi modellere sundu. Son dönemlerde ise orta segmente yoğunlaşmış durumda.
Redmi Note 13 ve Xiaomi 12 serisi de dahil olmak üzere birçok model, HyperOS ile buluştu. Son olarak markadan önemli bir haber daha geldi. Öyle ki Xiaomi mi 10 ve mi 11 serisi için de HyperOS güncellemesinin yolda olduğu açıklandı.
Xiaomi mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesi yolda
HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, 11 modele daha kavuşuyor.
Xiaomi Yazılım Departmanı Direktörü Zhang Guoquan, Weibo üzerinden kendisine yöneltilen bir soru aracılığıyla nisan yani bu ay içinde Xiaomi mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesinin yayınlanacağını açıkladı.
Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı! İşte yeni liste
Bu açıklamaya göre yakında HyperOS güncellemesi alacak modellerin şunlar olduğunu söyleyebiliriz;
Xiaomi mi 10
Xiaomi mi 10S
Xiaomi mi 10 Pro
Xiaomi Mİ 10 Supreme Memorial Edition
Xiaomi mi 11
Xiaomi mi 11X
Xiaomi mi 11 Lite
Xiaomi mi 11 Lite 5G
Xiaomi mi 11 Pro
Xiaomi mi 11 Ultra
Xiaomi 11T Pro
Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi Pad 6
Redmi 12 5G
Redmi 12C
Redmi 11 Prime
Redmi Pad
Xiaomi 12 Pro
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G
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