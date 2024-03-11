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Xiaomi, HyperOS'ta YouTube arka planda oynatma özelliğini kaldırıyor

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Xiaomi, HyperOS için yayınlayacağı yeni güncelleme ile YouTube için arka planda video oynatmayı mümkün kılan özelliği kullanımdan kaldıracak. Kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların aylık 57,99 TL fiyata sahip YouTube Premium aboneliğine ihtiyacı olacak.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda MIUI defterini kapattı ve HyperOS'a merhaba dedi. Bu yeni yazılım, önemli özellikleri beraberinde getirdi. Ayrıca performans tarafında da ciddi artışlar sağladı. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından merakla beklenmeye başladı. Ancak son gelişmelere göre kullanıcıları üzen bir haber var. Öyle ki ilk olarak MIUI 12 ile sunulan ve HyperOS'ta da yer alan YouTube arka planda oynatma özelliğin kaldırılmasına karar verildi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

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Bilindiği üzere YouTube'da arka planda video oynatmak için Premium abonesi olunması gerekiyor. Fakat Xiaomi kullanıcıları, yazılımda yer alan bir özellik ile buna ücretsiz bir şekilde erişebiliyordu. Ancak bu durum sona eriyor.

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi, yakın zamanda HyperOS için yayınlayacağı yeni güncelleme ile YouTube için arka planda video oynatmayı mümkün kılan özelliği kullanımdan kaldıracak. Kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların aylık 57,99 TL fiyata sahip YouTube Premium aboneliğine ihtiyacı olacak.

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Şirketin neden böyle bir karar verdiği net olarak bilinmese de tahminler, YouTube'un sahibi olan Google'ın bir talepte bulunduğu yönünde. Zira teknoloji devinin herkese bir ücret karşılığında sunduğu bu özelliğe, Xiaomi kullanıcıları ücretsiz erişebiliyordu. Bu da şirketin zarar etmesine yol açıyordu.

Eğer MIUI 14 kullanıyorsanız, HyperOS'a yükseltme yapmadan önce iki defa düşünmenizde fayda var. Zira Xiaomi, MIUI 14 kullanıcılarının söz konusu YouTube özelliğine erişebilmeye devam edeceğini belirtiyor.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kaldırılacak özelliği kullanıyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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