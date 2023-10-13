Xiaomi, Elektrikli Otomobil Üretimi İçin Ortaklık Arayışında

Xiaomi'nin elektrikli otomobil üretimi konusunda birkaç büyük üreticiyle görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Şirket, hala lisans alamasa da Brilliance Auto Group, Chery Automobile ve Beijing Automotive Group ile görüşmelerde bulunuyor.

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıldan bu yana elektrikli otomobil için hızla çalıştığını biliyoruz. Ortaya çıkan son raporlar ise Çinli üreticinin, elektrikli otomobil üretimi konusunda ortaklık yapmak için birkaç büyük üreticiyle görüşmeler yürüttüğünü gösterdi.

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Akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, elektrikli araçlarının da üreticisi olmayı hedefliyor. Ancak araç üretmek için gerekli lisansı Çinli yetkililerden hala alabilmiş değil. Şirketin bu arada Brilliance Auto Group, Chery Automobile ve Beijing Automotive Group ile görüştüğü bildirildi.

Çinli yetkililer sektördeki patlamayı dizginlemeye çalışıyor ve bundan dolayı Çin'de üretim izni almak bir hayli zor hale geldi. Bu durum ise Xiaomi gibi şirketlerin diğer markaların lisanslarını kullanmasına yol açıyor.

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Görüşmeler, ortaklık modeli altında yürütülüyorken, elektrikli araç üretme konusundaki iş birliğine odaklanıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin elektrikli araç hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Şirket, ilk elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor. MS11 isimli sedan bir araç olması beklenen bu model, 101 kWh bataryadan güç alacak. Modena kod adlı aracın, 27 bin dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olması planlanıyor.

Konuyla ilgili kaynaklar otomobil üreticileriyle herhangi bir ortaklığın kesinleşmediğini söylüyor. Xiaomi ayrıca Çinli yetkililerden gerekli onayları almak için yıl sonuna kadar bekleyecek.

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