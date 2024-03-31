Xiaomi, 2024'ün İkinci Çeyreğinde HyperOS Güncellemesi Alacak Modelleri Açıkladı

Xiaomi, geçen sene tanıttığı Android tabanlı HyperOS için dağıtım çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Şimdiye kadar birçok modeli güncelleyen şirket, kademeli olarak yeniden eski modellere doğru ilerliyor. Son olarak marka, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modellerini açıkladı. İşte liste…

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kontrol merkezinin ise MIUI 14'e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS'u merakla bekliyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre 2024'ün ikinci çeyreğinde yani nisan, mayıs ve haziran ayları içerisinde toplamda 16 model HyperOS güncellemesi alacak. Bu modeller arasında Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi mi 11X, Xiaomi Pad 5, Redmi K50i, Redmi 13C ve Redmi Note 11 serisi de yer alıyor. Dağıtım çalışmaları, 1 Nisan itibariyle başlayacak. Xiaomi tarafından açıklanan güncelleme alacak modeller listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Redmi Note 13'e HyperOS yükledim!

Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi mi 11X

Xiaomi 11I HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11s

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Güncelleme alacaklar listesinde sizin kullandığınız model de var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.