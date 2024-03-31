Xiaomi, 2024'ün İkinci Çeyreğinde HyperOS Güncellemesi Alacak Modelleri Açıkladı
Xiaomi, geçen sene tanıttığı Android tabanlı HyperOS için dağıtım çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Şimdiye kadar birçok modeli güncelleyen şirket, kademeli olarak yeniden eski modellere doğru ilerliyor. Son olarak marka, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modellerini açıkladı. İşte liste…
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kontrol merkezinin ise MIUI 14'e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS'u merakla bekliyor.
Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre 2024'ün ikinci çeyreğinde yani nisan, mayıs ve haziran ayları içerisinde toplamda 16 model HyperOS güncellemesi alacak. Bu modeller arasında Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi mi 11X, Xiaomi Pad 5, Redmi K50i, Redmi 13C ve Redmi Note 11 serisi de yer alıyor. Dağıtım çalışmaları, 1 Nisan itibariyle başlayacak. Xiaomi tarafından açıklanan güncelleme alacak modeller listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Redmi Note 13'e HyperOS yükledim!
Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;
Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi mi 11X
Xiaomi 11I HyperCharge
Xiaomi 11 Lite
Xiaomi 11i
Xiaomi mi 10
Xiaomi Pad 5
Redmi K50i
Redmi 13C
Redmi 12
Redmi 11 Prime 5G
Redmi Note 11
Redmi Note 11s
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro 5G
Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi Pad 6
Redmi 12 5G
Redmi 12C
Redmi 11 Prime
Redmi Pad
Xiaomi 12 Pro
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Güncelleme alacaklar listesinde sizin kullandığınız model de var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.