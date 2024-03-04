Xiaomi 15 Serisi Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısıyla Geliyor
Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modelleri ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Seri, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel ile gelecek.
Xiaomi, akıllı telefon tarafında yoğun bir dönemden geçiyor. Ekim ayında tanıttığı Xiaomi 14 serisini geçtiğimiz günlerde küresel pazar için tanıtmıştı. Ayrıca Ultra modelini de ekleyen şirket, gözünü bu yılın son çeyreğinde çıkaracağı Xiaomi 15 serisine dikti. Seri hakkında yeni detaylar gelmeye başladı.
Xiaomi 15 serisi, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak
Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modellerinden oluşacak seri hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sızıntı haberleriyle tanınan Digital Chat Station, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile sahne alacağını belirtiyordu. Bazı kaynaklar daha önce sadece Pro modelinde bu özelliğin olacağını belirtmişti.
Daha önce öğrenilen bilgilere bakılırsa Xiaomi serisi, Qualcomm'un henüz tanıtılmamış olan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile sahne alacak. 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel kullanacak olan Xiaomi 15 serisi, önceki serilerde olduğu gibi 6,36 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 14 özellikleri şöyle;
-OIS 50 Megapiksel, f/1,9, 50 mm (telefoto), 1/2,88¨, 0,61 µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırma -50 Megapiksel, f/1,8, 12 mm, 122° (ultra geniş), 1/2,51¨, PDAF Özellikler: Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera50 Megapiksel (geniş), PDAF; video: 4K@30fps, 1080p@30fps, jiroskop-EISBatarya4.600 mAh, 90 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj, 10 W ters kablosuz şarjİşletim sistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantılar5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C
ÖzellikDeğerEkran6,44 inç C8 OLED, 1,5K (3200 x 1440), 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+; Huaxing C8; 3.000 nitlik zirve parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM12 GB, 16 GBDepolama256 GB, 512 GBArka kamera-50 Megapiksel, f/1,9, 24 mm (geniş), 1/1,28¨, 1,22 µm, PDAF,
-OIS 50 Megapiksel, f/1,9, 50 mm (telefoto), 1/2,88¨, 0,61 µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırma
-50 Megapiksel, f/1,8, 12 mm, 122° (ultra geniş), 1/2,51¨, PDAF
Özellikler: Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera50 Megapiksel (geniş), PDAF; video: 4K@30fps, 1080p@30fps, jiroskop-EISBatarya4.600 mAh, 90 W kablolu şarj, 50 W kablosuz şarj, 10 W ters kablosuz şarjİşletim sistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantılar5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C