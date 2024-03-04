Xiaomi 15 Serisi Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısıyla Geliyor

Xiaomi, akıllı telefon tarafında yoğun bir dönemden geçiyor. Ekim ayında tanıttığı Xiaomi 14 serisini geçtiğimiz günlerde küresel pazar için tanıtmıştı. Ayrıca Ultra modelini de ekleyen şirket, gözünü bu yılın son çeyreğinde çıkaracağı Xiaomi 15 serisine dikti. Seri hakkında yeni detaylar gelmeye başladı.

Xiaomi 15 serisi, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak

Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modellerinden oluşacak seri hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sızıntı haberleriyle tanınan Digital Chat Station, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile sahne alacağını belirtiyordu. Bazı kaynaklar daha önce sadece Pro modelinde bu özelliğin olacağını belirtmişti.

Daha önce öğrenilen bilgilere bakılırsa Xiaomi serisi, Qualcomm'un henüz tanıtılmamış olan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile sahne alacak. 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel kullanacak olan Xiaomi 15 serisi, önceki serilerde olduğu gibi 6,36 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 14 özellikleri şöyle;