Xiaomi 14 Pro Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Xiaomi, HyperOS arayüzünü ve Xiaomi 14 serisini tanıttı. Xiaomi 14 Pro modeli, üst düzey özellikler ve tasarım sunuyor. İşlemci, kamera, depolama alanı ve şarj kapasitesi gibi detaylar da açıklandı. Fiyatları ise 685 dolardan başlıyor.

Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Saf Titanyum Xiaomi 14 Pro ve yeni işletim sistemi HyperOS yazılımını tanıttı. Sizler için tüm yenilikleri özetledik.

Xiaomi 14 ailesi ve HyperOS tanıtıldı!

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri, dikkat çekecek özelliklere sahipler. Özellikle Xiaomi 14 Pro modelinin Titanyum versiyonu, benzersiz görünümü ile öne çıkıyor.

Xiaomi 14 Pro modelinde kullanılan Titanyum, diğer telefonlardaki gibi metal bir kaplama değil; arka kasası yüzde 99 saf titanyumdan yapılmış. Bu özelliği sayesinde telefon, pazarda büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Xiaomi 14 Pro modeli, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip. Telefonun ekranı 6.73 inç boyutunda ve 2K çözünürlükte AMOLED panelden oluşuyor. Ekran ayrıca 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve maksimum 3000 nit parlaklık sunuyor. HDR10+ teknolojisi de destekleyen ekran, Corning Glass Victus ile korunuyor.

Bu güçlü cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. İşlemci, bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

Xiaomi 14 Pro modeli, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle gelirken, 4,880 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. 120W hızlı kablolu şarj ile 50W kablosuz şarjı destekleniyor.

Standart modele baktığımızda Xiaomi 14 ise Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 kullanan ilk modelleri barındırıyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Şirket, yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Tanıtım etkinliğinde GPU'da A17 Pro'dan yüzde 40 daha verimli olduğuna değinildi.

Kamera tarafında Leica olan iş birliği devam ediyor. Burada karşımıza 1 inç Sony IMX9xx 50 Megapiksel ana sensör, 50 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 Megapiksel telefoto sensörü çıkıyor. Dahası, telefonun değişken diyafram açıklığı özelliğine ve 75 mm'ye kadar üç odak yakınlaştırma uzunluğuna sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına ve 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 4.880 mAh'lik bataryaya sahip olacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz HyperOS sürümünü çalıştıracak.