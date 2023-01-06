Xiaomi 13 Ultra'nın uydu teknolojisine sahip olacağı ortaya çıktı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yılın başlarında tanıtımını gerçekleştirdiği Xiaomi 12 serisi ile dikkatleri üstüne çekti. Şimdi ise, üreticinin son zamanlarda gündem olan Xiaomi 13 serisinin Ultra modelinin uydu üzerinden bağlantı teknolojisine sahip olacağı iddia edildi.

Xiaomi 13 Ultra, uydu üzerinden bağlantı teknolojisine sahip olacak!

Uydu üzerinden bağlantı teknolojisi ile acil bir durumda telefon hattınız çekmese dahi uydu aracılığıyla mesaj atabilir veya konum paylaşabilirsiniz. Kesintisiz bağlantı imkanı sunan özellik, son zamanlarda ise hayat kurtarma haberleriyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji, şu anda Huawei Mate 50 ve Apple'ın iPhone 14 serisinde mevcut.

BIG ?? Xiaomi 13 ULTRA with two-way Satellite Communications Technology!??? pic.twitter.com/C61uKEGXLK — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 5, 2023

Xiaomi 13 ULTRA ile çift taraflı uydu üzerinden bağlantı teknolojisi! ???

Sektörde sızıntılarıyla öne çıkan Kartikey Singh tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Xiaomi 13 Ultra modelinde uydu üzerinden bağlantı teknolojisi olacak. Bununla beraber cihaz, aynı özelliğe sahip modellerle rekabet edecek.

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Xiaomi 13 Ultra özellikleri

Xiaomi 13 Ultra'nın özellikleri sızıntılar eşliğinde şekilleniyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre model, 1 inçlik ana sensöre sahip dörtlü bir kamerayla gelecek. Ayrıca PDAF (faz algılama otomatik otofokus) ve dToF özelliklerine ve gimbal stabilizasyonuna sahip olacağı da sızıntılar arasında.

Xiaomi 13 Ultra'nın tanıtılacağı tarih belirsizliğini koruyor. Ancak tahminler, teknoloji devlerinin boy gösterdiği CES 2023 fuarını işaret ediyor. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 13 Ultra'nın selefi 12S Ultra'nın teknik özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

Peki sizler Xiaomi 13 Ultra'nın uydu üzerinden bağlantı teknolojisine sahip olacağı iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!