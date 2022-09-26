XEV Yoyo, Türkiye pazarındaki yerini büyütüyor

Türkiye pazarında 1 yıldır bulunan ve duyurulduğu günden bu yana yoğun talep ile karşılaşan XEV Yoyo, ülkemizin birçok ilinde bayilik ağı bulundurduğu için tüketicinin araçlara ulaşımını kolaylaştırıyor.

Dünyanın önde gelen ve yakın zamanda Türkiye pazarına giren İtalyan elektrikli otomotiv Markası XEV Yoyo, otomotiv sektörünün en dikkat çeken yatırımlarından birisi oldu. Ülke genelinde çok sayıda bayiliklerinin olması tüketiciye ulaşmada kolaylık sağlıyor.

HEDEF ÇEVRE DOSTU VE TEKNOLOJİK ARAÇ ÜRETMEK

Genç iş adamı Baha Tuzer'in distribütörlüğünde Türkiye'ye gelen çevre dostu araç, yakın zamanda yaptığı yeni işbirliği ile adından söz ettirmeye başladı. Bu işbirlikleri sayesinde hedefe güçlü adımlarla ilerleyen Baha Tuzer, "Sürdürülebilir mobil geleceğini şekillendirmek için çıktığımız yolda, ülkemizde çevre dostu ve teknolojik araç üretmek dikkate aldığımız en önemli konu. Türkiye'de üretim yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Geniş bir tüketici kitlesi ile araçlarımızı buluşturuyor ve satış sonrası servis hizmeti için yatırımlarımızı yapıyoruz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTEYİ İLERİYE TAŞIYORUZ"

Ülkemizin geleceği en önemli hedeflerimizden birisidir. Bu yolda vizyonumuzu paylaşarak, ülke genelinde yaptığımız iş birliktelikleri sayesinde ve bunun yanında güçlü ekibimiz, çalışma arkadaşlarımız ile yakın zamanda gelecek yeni projelerimiz ve atılımlarımız ile mobilite dünyasını hızla ileriye taşıyacağımıza inancımız ve güvenimiz tam. Ülkemize büyük katkılar sağlayacağımız ve istihdam oluşturacağımız daha bir çok projede emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.