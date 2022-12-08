Xbox'tan Playstation ile rekabet için yeni hamle!

Dokuzuncu nesil konsol savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Microsoft, Sony ve Nintendo en çok satan konsol üreticisi olmak için bir kez daha kıyasıya rekabet içinde. Üstelik bu defa Steam'in kurucusu Valve bile bu yarışa dahil. Bu ortamda öne geçmek isteyen Microsoft, önemli bir adım atıyor. Xbox Series S ve X ile bir önceki nesil konsolunun kontrolcülerini pek fazla değiştirmeyen şirket, yeni bir oyun kolu üzerinde çalışıyor.

Microsoft, Xbox gamepad'i için yeni bir patent aldı!

Microsoft, sevilen Xbox oyun kolu için yeni bir patent aldı. Bu patente göre yeni kontrolcünün ortasında LCD ekran bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar, kontrolcüyü konsola ya da bulut sistemine bağladığında bu ekran sayesinde bildirim alabilecekler.

Microsoft, Xbox Series S/X kontrolcülerinde pek yenilik getirmemişti. Birkaç yeni nesil ekleme dışında dizayn ve özellik olarak eski kontrolcülere benzeyen bir yapı sunuyordu. Sony ile girdiği rekabette kontrolcü kısmında da geri kalmak istemeyen Microsoft, bu patente göre geleneksel Xbox kontrolcüsünü güncellemek istiyor. Öyle ki, yeni dizayn ile birlikte Xbox Series S/X kontrolcülerinde ortada bulunan buton yerine ekran eklenecek. Buton ise ekranın altındaki düğmelerin ortasında bulunacak.

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Ayrıca eklenecek ekran, farklı oyunlara göre işlevlere sahip olabilir. Bu konuda henüz detaylı bir açıklama olmasa da ekranın amaçlarından birinin de bu olduğu düşünülüyor. Xbox'ın yeni konsolunun en erken 2028'de çıkacağını düşünürsek bu kontrolcünün çıkışı yakın zamanda mümkün gözükmüyor. Yine de Microsoft'un Xbox gamepad'inin dizaynında majör bir değişiklik planladığını görmek kullanıcılar tarafından heyecan verici bulundu.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft, Xbox gamepad'i için aldığı patent başarılı bir dizayna sahip mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.