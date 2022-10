Xbox kullanıcıları mutlu! Age of Mythology Retold duyuruldu

Age of Empires serisinin 25. yılını kutlayan Microsoft, Age of Mythology Retold sürümü için müjdeyi verdi.

2002 yılında piyasaya sürülen Age of Mythology, aradan 20 yıl geçmesine rağmen aktif olarak oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Age of Empires serisinin 25. yılını kutlayan Microsoft, Age of Mythology Retold için müjdeyi verdi.

İlk olarak 1997 yılında karşımıza çıkan Age of Empires serisi, günümüzde popülerliğini yitirmemiş az sayıda oyun arasında yer alıyor.

AGE OF MYTHOLOGY RETOLD, 2023 YILINDA ÇIKACAK

Age of Mythology, 2014'te Twitch desteği ve bazı grafik geliştirmeler de dahil olmak üzere bir dizi yükseltme ekleyen bir Extended Edition (Genişletilmiş Sürüm) ile yeniden oyuncuların karşısına çıktı. Bugün yapılan duyuruya göre, üç ana Age of Empire oyununda karşımıza çıkan Definitive Edition güncellemesine sahip olacak.

Konu ile ilgili şirketin websitesinde, "Mitoloji Tanrıları dönecek. Kahramanlar yükselecek. Efsaneler savaşacak. Age of Mythology Retold yapımda! Age of Mythology topluluğunun bir Definitive Edition beklediğini biliyoruz, isteğinizi yerine getireceğiz. Güncellenmiş grafikler, özellikler ve daha fazlasıyla orijinal oyunun ihtişamını size sunmak için çok çalışıyoruz. Daha fazla haber için takipte kalın." ifadeleri yer alıyor.

Aynı yıl dönümü duyurusunda Microsoft, Age of Empires II ve IV'ün ilk kez Xbox konsollarına geleceğini de duyurdu. Her üç oyun da 2023 yılında oyunculara sunulacak.