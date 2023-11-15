Xbox Game Pass Kasım Oyunları Açıklandı

Microsoft, Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunları duyurdu. Oyuncuları heyecanlandıran bu oyunlar arasında Persone 5 Strikers, Dune: Spice Wars, Rollerdrome ve Coral Island yer alıyor. Ayrıca, bazı klasik Battlefield oyunları da Game Pass'ten ayrılacak.

Microsoft, Kasım ayında konsol, bilgisayar ve bulut üzerinden Xbox Game Pass kataloğuna eklenecek yeni oyunları açıkladı. Önceki aylara göre daha küçük bir liste olsa da, farklı kategorilerden sevilen yapımları eklemesiyle oyuncuları heyecanlandırdı.

Xbox Game Pass Kasım oyunları neler?

Game Pass için Kasım'da dört oyun ekleneceği açıklandı. Bunlar arasında ise 17 Kasım ile 28 Kasım'da gelecek Persone 5 Strikers ile Dune: Spice Wars dikkat çekiyor. Diğer oyunların Rollerdrome ve Coral Island olduğunu belirtelim.

Kaykay ve dövüş oyunu dinamiklerini birleştiren Rollerdrome, paten yeteneklerinizi sergileyerek olabildiğince zorlu kavgalardan sıyrılmanızı ele alıyor. Çiftçilik/yaşam simülasyonu türündeki Coral Island ise büyük şehirden kaçmış bir karakterin köy yaşantısını anlatıyor.

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Dune: Spice Wars'ın halihazırda PC Game Pass'te yayınlandığını, ancak 28 Kasım tarihinden itibaren abonelik aracılığıyla konsola da geldiğini belirtelim.

Coral Island (Cloud ve Xbox Series X|S) – 14 Kasım

Persona 5 Tactica (Cloud, Konsol ve PC) – 17 Kasım

Dune: Spice Wars (Cloud ve Konsol) – 28 Kasım

Rollerdrome (Konsol, PC ve Xbox Series X|S) – 28 Kasım

Öte yandan birkaç klasik Battlefield oyunu Kasım sonunda Game Pass'ten ayrılacak. Bu oyunlar arasında EA Play aracılığıyla sunulan Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company ve Battlefield: Bad Company 2 yer alıyor. Kasım'da ayrılacak oyunlar şu şekilde:

Anvil (Cloud, Konsol ve PC)

Battlefield 1943 (Konsol) EA Play

Battlefield: Bad Company (Konsol) EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Konsol ve PC) EA Play

Disc Room (Cloud, Konsol ve PC)

Eastward (Cloud, Konsol ve PC)

Grid (Konsol) EA Play

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