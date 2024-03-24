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Xbox, el konsolu üzerinde çalışıyor

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Son yıllarda popülaritesini giderek artıran el konsolları; yolda, seyahatte veya sadece evde rahat bir köşede oyun oynamak isteyenler için ideal, inovatif bir cihaz. Bu bağlamda her yıl milyonlarca el konsolu satılıyor ve bu doğrultuda ev konsolları ile rekabet ettiklerini söyleyebilmek mümkün.

El konsolu pazarında birçok bilinen şirket faaliyet gösteriyor. Dijital oyun mağazası olarak bilinen Steam'den Nintendo'ya, Sony'den Razer'a, Lenovo'dan Logitech ve MSI'a kadar birçok firmayı görüyoruz. Son gelişmelere göre bu firmalar arasında Microsoft çatısı altındaki Xbox da dahil olacak. İşte ayrıntılar…

Xbox, el konsolu üzerinde çalışıyor

Bildiğiniz üzere Xbox, şu anda zaten halihazırda Xbox One ve Xbox Series X / S konsollar üretiyor. Fakat son gelişmelere göre şirket, bununla yetinmeyip daha fazla para kazanabilmek için el konsolu pazarına da girmeyi planlıyor.

Teknoloji editörü Jez Corden, katıldığı Xbox Two Podcast yayınında şirketin bir el konsolu üzerinde çalıştığını ve bazı prototiplerin masada olduğunu iddia etti. Üstelik bunların yeni yani daha önce sızan prototiplerden farklı olduğunu söyledi.

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Xbox'ın bir el konsolu üzerinde çalıştığı zaten uzun bir süredir biliniyordu. Bu yeni bilgiler ile birlikte beklentiler daha da arttı. Şirketin yeni cihazı ne zaman tanıtacağı şimdilik bilinmiyor. Tabii prototipler olması, yakın zamanda çıkacağı anlamına gelmiyor. Bu bağlamda belki birkaç yıl sonra da piyasaya sürülebilir. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili yeni detaylar ortaya çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox el konsolu modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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