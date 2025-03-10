X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Her günlü milyonlarca insanın ziyaret ettiği mesajlaşma platformu X eski adıyla Twitter çöktü. Platforma girmek isteyen kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" mesajıyla karşılaşıyor.
Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e erişmekte sorun gerçekleşiyor. Kullanıcılar, Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktıklarını aktardı.
KULLANICI RAPORLARI GELİYOR
Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi.