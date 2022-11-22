WordPress 6.1 'Misha' güncellemesi yayınlandı! İşte yenilikler

İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) pazarında yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip WordPress, dünyanın dört bir yanındaki pek çok web sitesinin altyapısını oluşturuyor. WordPress PHP ve MySQL üzerine kurulan ve GPLv2 lisansı altında dağıtılan açık kaynak kodlu yazılımın yeni sürümü bir süre önce yayınlandı. İşte WordPress 6.1 Misha.

WordPress 6.1 'Misha' güncellemesi ve yenilikleri

WordPress 6.1 'Misha' adını Caz piyanisti Mikhail "Misha" Alperin'den alıyor. Ukrayna doğumlu Misha, caz topluluklarının çalışmalarının dünya çapında tanınmasını sağlamasının yanı sıra Moskova Sanat Üçlüsü'nün kurucu üyesi olarak da öne çıkıyor.

WordPress, 6.1 Misha ile site oluşturma deneyiminin daha üst düzeye çıkacağını belirtiyor. Yeni güncelleme ile birlikte site oluşturmanın daha sezgisel bir hale gelmesi hedeflenirken, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık imkanı sunuluyor.

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WordPress 6.1 Misha ile birlikte gelen yenilikler şöyle sıralanıyor:

10 farklı stil seçeneği ve yeni bir varsayılan tema

Geliştirilmiş içerik oluşturucu deneyimi için yeni şablonlar

Daha fazla tutarlılık ve kontrol için tasarım araçları

Daha kolay menü yönetimi

Daha basit düzen ve belge ayarları görselleri

Tüm iç bloklar için tek tıklamayla kilit ayarı

Geliştirilmiş blok yer tutucuları

İç bloklarda daha zengin liste ve alıntı seçenekleri

Daha duyarlı metinler

Yeni başlangıç kalıpları

Blok temaları için daha kolay arayüz

Daha modern stil ayarları

Güncellenmiş arayüz seçenekleri ve özellikleri

Gelişmiş düzen seçenekleri

Klasik temalarda Blok Şablonu bölümleri

Tasarımlar için yeni filtreler

Daha hızlı, tutarlı tasarım için boşluk ön ayarları

İçerik içerisinde düzenleme desteği

WordPress nasıl güncellenir?

Web sitenizi WordPress 6.1'a güncellemek için admin paneline giriş yapın. Başlangıç yani Dashboard sekmesinde görmüş olduğunuz "Şimdi güncelle" butonuna tıklayın. Daha sonra yeni sürüme geçme işlemi işlemini başlayacak. İşlem tamamlanana kadar siteniz bakım modunda kalacak, sonrasında ise normal seyrine geri dönecektir. Ayrıca arka planda güncellemeleriniz açıksa otomatik olarak yükleyebilirsiniz.

Peki siz yeni WordPress güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.