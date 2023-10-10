Windows kullanıcıları buraya: Bu uygulamaları kaldırın!

Telefonlarımız ve bilgisayarlarımız bizlere belirli bir depolama kapasitesi ile geliyor. Gittikçe büyüyen yeni dijital dünyada depolama kapasitesi ihtiyacımız ise giderek artıyor. Daha fazla depolama kapasitesi maalesef aynı zamanda daha fazla para anlamına geliyor. Ancak depolama alanını artırmadan önce yapılması gereken başka bir adım daha mevcut.

Windows bilgisayarlardaki gereksiz uygulamalar

Telefon ve bilgisayarlarımızda birçok uygulamaya ev sahipliği yapıyoruz. Ancak bu uygulamaların bir çoğu artık kullanılabilir olmaktan çok uzak. Diğer yandan çoğu uygulama artık gereksiz statüsüne erişmiş durumda. Sizler de bu tür gereksiz uygulamaları silerek depolama alanı kazanabilir ve bazı risklerden kaçınabilirsiniz. İşte Windows'tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar:

Microsoft sil baştan yapıyor: Efsane uygulama kaldırılacak!

QuickTime

QuickTime, Apple'ın video oynatıcısı olarak öne çıkıyor. Hala macOS'ta güncel bir program olsa da, şirket 2016'dan beri Windows sürümünü maalesef desteklemiyor. Ana şirketin desteğini kaldırması ile birlikte bu uygulama riskli ürünler arasında girmiş durumdaç

Apple, Windows için QuickTime'ın kullanımdan kaldırıldığını duyurmasından kısa bir süre sonra Trend Micro, yazılımın birkaç kritik güvenlik açığı olduğunu duyurdu. Bundan sonra güncelleme almayacak olan QuickTime'ın bilgisayarınızda kurulu olması artık güvenli değil. QuickTime yerine VLC'yi kullanabilirsiniz.

CCleaner ve diğer bilgisayar temizleme programları

CCleaner ve benzeri temizlik uygulamaları önceki Windows sürümleri için oldukça yararlı yazılımlardı. Windows 7 ve önceki sürümlerde yer alan pek çok güvenlik açığı nedeniyle bu tür uygulamalar oldukça yararlı oluyordu.

Ancak güvenlik açığı sorunlarının da büyük ölçüde ortadan kaldırılması ile artık CCleaner ve benzeri bilgisayar temizleme uygulamaları da gereksiz olarak nitelendirilebilir. Ayrıca Avast tarafından satın alındıktan sonra CCleaner birçok kez çeşitli kötü amaçlı yazılımın da adresi oldu.

Adobe Flash Player and Shockwave

Adobe Flash Player, Ocak 2021 itibarıyla artık Adobe veya tarayıcılar tarafından desteklenmiyor. Artık tüm modern tarayıcılarda engellenmiş olsa da Flash'ın yerel kopyalarını kaldırmanız yararlı olacaktır. Artık güncelleme almayan bu uygulama, size çeşitli güvenlik açıkları olarak geri dönebilir.

Benzer şekilde Adobe Shockwave Player da 2019'da kullanımdan kaldırıldı. Şirket artık bu uygulamayı sunmuyor bu uygulamaya ihtiyaç duyan bir internet sitesi bulma ihtimaliniz de son derece düşük. Bu nedenle hem Shockwave Player'ı hem de Flash Player'ı gereksiz yer kaplayan uygulamalar olarak nitelendirebiliriz.

Java

Bir zamanlar oldukça yaygın olmasına rağmen, günümüzde çok az sayıda web sitesi artık Java kullanıyor. Son gelen verilere göre internet sitelerinin yüzde birinin daha azının Java kullandığı ortaya çıkmış durumda.

Chrome ve Firefox'un modern sürümleri de artık Java desteğine veda etmiş durumda. Bu yüzden bir Android geliştiricisi değilseniz veya Java tabanlı özel bir yazılım kullanmıyorsanız bu uygulamayı kaldırmanızı tavsiye ediyoruz.

Microsoft Silverlight

Silverlight, bir zamanlar tarayıcınızda zengin medya içeriğini etkinleştiren, Adobe Flash'a benzer bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar önce, bu eklentiler birçok internet sitesinde gerekliydi. Ama teknolojinin değişmesi ile artık Microsoft Silverlight'ın kullanımı da büyük ölçüde azalmış durumda.

Chrome ve Firefox'un yıllardır desteklemediği bu uygulamanın Edge ile hiçbir zaman uyumlu olmadığını hatırlatalım. Silverlight yalnızca Microsoft'un 2022'nin ortalarında kullanımdan kaldırdığı Internet Explorer'da resmi olarak destekleniyordu. Bu yüzden Silverlight'ı kaldırarak gereksiz bir uygulamadan daha kurtulabilirsiniz.

Yukarıda adı geçen uygulamaları kaldırarak hem güvenlik açıklarından kurtulabilir hem de az da olsa bilgisayarınızda yer açabilirsiniz. Diğer yandan bilgisayarınızdaki karmaşadan da bu sayede kurtulmanız mümkün olabilir. Peki siz bilgisayarlardaki gereksiz uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.