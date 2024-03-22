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Windows Güncellemesi Domain Kontrol Cihazlarını Çökertiyor

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Mart güncellemeleriyle Windows'a getirilen Local Security Authority Subsystem Service (Lsass) Bellek Sızıntısı hatası, domain kontrol cihazlarında ciddi sorunlara ve çökmelere neden oluyor. Microsoft'a göre, bu hata Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 ve 2022 sürümlerini etkiliyor.

Windows güncellemesi, Bellek Sızıntısı hatası nedeniyle domain kontrol cihazlarını çökertiyor

12 Mart'ta yayımlanan KB5035855 ve KB5035857 Windows Server güvenlik güncellemeleri, Lsass'da bir Bellek Sızıntısı oluşturdu. Bu sızıntı nedeniyle, etkilenen sunucularda bellek doldu ve sistemler çöktü, ardından beklenmedik yeniden başlatmalar gerçekleşti.

Microsoft Windows forumlarındaki yöneticiler, çoğu DC'de sürekli artan Lsass bellek kullanımı yaşandığını ve sonuçta sistemlerin çöktüğünü bildiriyor. Bellek Sızıntısı hatası nedeniyle bellek kullanımı yavaşça artıyor.

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Daha küçük çevrelerde bu durum, detaylı izleme ile fark edilebiliyor. Büyük ortamlarda ise saatlik bellek kullanımı daha hızlı artıyor. Bu Windows sorunuyla ilgili daha fazla şikayet Reddit gibi platformlarda bulunabilir.

Microsoft, Kerberos kimlik doğrulama isteklerinin işlenmesiyle ilişkili olduğunu belirttiği bu Bellek Sızıntısı ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, bu hatanın Lsass'ı çökertebileceğini ve bu durumun domain kontrol cihazlarının beklenmedik yeniden başlatılmasına yol açabileceğini söyledi.

Microsoft, sorunun kaynağını tespit ettiğini ve "önümüzdeki günlerde" bir çözüm yayımlayacağını açıkladı. Bu sorun çözülünceye kadar, hatalı güncellemenin kaldırılması geçici bir çözüm sağlayabilir.

Örneğin, admin haklarına sahip bir komut istemcisinde wusa /uninstall /kb: 5035857 komutunu çalıştırmak mümkün. Alternatif olarak, yöneticiler, Microsoft, Windows sorununu çözene kadar sunucularını düzenli olarak yeniden başlatarak beklenmedik çöküşleri önleyebilir.

Bu hata, kurumsal Windows Server ortamlarında ciddi iş aksamalarına yol açabilir ve Microsoft'un bu tür güncellemelerde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor. Siz Bellek Sızıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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