Windows 12 İşletim Sisteminde Başlat Tuşu Kalkacak İddiası

Windows'un bir sonraki ana sürümü olan Windows 12'nin 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. İddialara göre ise bu yeni işletim sisteminde Başlat tuşu kalkacak. Microsoft CEO'su Satya Nadella, yapay zeka tabanlı özelliklerin değişime uğrayabileceğini belirtti. Windows Copilot adı verilen proje ile kullanıcı deneyimi yeniden yapılandırılacak.

Windows işletim sisteminin bir sonraki ana sürümünün 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft, geçen yılın sonundan bu yana yeni işletim sistemi hakkında birçok ipucu veriyor. Bunlardan biri de bugün ortaya çıktı. İddialara göre Windows 12 işletim sisteminde Başlat tuşu kalkacak. İşte detaylar!

Başlat menüsü Copilot ile değişecek iddiası!

Windows'un yeni ana sürümünün 2024'te çıkması merakla bekleniyor. Tüm bu süreç boyunca ise Windows 12 hakkında birçok detay ortaya çıktı. Bugün ise sürüm hakkında özellikle kullanıcıları şaşırtacak iddialar ortaya atıldı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, geçtiğimiz gün tanıtılan Snapdragon X Elite işlemcisinin tanıtımı anında bazı açıklamalar yaptı. Bu sırada Windows'un bir sonraki sürümünün yapay zeka tabanlı özelliklerle değişime uğrayabileceğini belirtti. CEO, işletim sistemindeki değişikliklerden bahsetmese de olası yeniliklere değindi.

Microsoft'tan kahreden Windows Phone açıklaması: Keşke…

Şirket yöneticisine göre Windows, genel olarak bir akıllı asistan ile kullanılabilirliği artırmaya yönelik olarak yeniden yapılandırılabilir. "Windows Copilot" adı verilen bu proje ise OpenAI ile birlikte oluşturuluyor. Ayrıca Nadelle konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Copilot Başlat tuşu gibidir. Uygulamalarınızla olan tüm etkileşimin düzenleyicisi haline geliyor. Örneğin onu açıyorum ve ne yapmak istediğimi söylüyorum. O da beni uygulamaya yönlendiriyor ya da uygulamayı Copilot'a getiriyor. Böylece öğrenmeme, sorgulamama ve oluşturmama yardımcı oluyor -ve bence kullanıcı alışkanlıklarını tamamen değiştiriyor"

CEO'nun bu açıklamasıyla birlikte Başlat menüsünün Copilot ile değişme ihtimali ortaya çıktı. Bunun dışında yapay zeka asistanı Windows 11'in de önizleme sürümlerinde yer alıyor ancak sistemde çok az bir şekilde bulunuyor. Öte yandan ilerleyen zamanlarda ne gibi değişikliklerin olacağı da merak konusu.

Peki, siz Windows 12 Başlat tuşu değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!