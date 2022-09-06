Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi!

Windows 11 kurulan Surface Duo'da inanılmaz bir şekilde Skyrim ve Minecraft gibi birçok oyun oynanabiliyor.

Windows'u farklı donanımlarda çalıştırmasıyla tanınan bağımsız geliştirici Gustave Monce'nin bu seferki hedefi Surface Duo oldu. Windows 11'i Surface Duo'da dengeli bir şekilde çalıştırmayı başaran Monce, Microsoft imzalı akıllı cihazda 3 boyutlu oyunları da deniyor.

Windows 11 kurulan Surface Duo birçok oyuna da ev sahipliği yapıyor

Haziran ayından bu yana geliştirmelerine devam eden Monce, ekranları etkileyen aksaklıkları da sonunda düzeltmeyi başarmış görünüyor. Katlanabilir cihazın her iki ekranı da artık Windows 11'i sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Monce, son geliştirmelerin ardından artık cihazın sorunsuz çalıştığını dile getirdi.

Oyuncular Windows 11'i neden tercih etmiyor?

Windows 11 kurulan Surface Duo, inanılmaz bir şekilde 3D oyunları çalıştırma becerisine de sahip oldu. Topluluktan kullanıcılar, Skyrim ve Minecraft da dahil olmak üzere, Duo'nun bu ve benzeri oyunları oynadıkları birkaç videoyu da paylaştı.

No more graphical glitches ?? pic.twitter.com/rxJ5witDhX — Gustave Monce (@gus33000) September 3, 2022

Şu anda oyunlara güç verirken Duo'da doğal olarak bazı ısınma sorunları var. Sorunun sıcaklık sensörüyle olduğu düşünülürken, gelecekte düzeltilmesi bekleniyor. Tabii ki, Surface Duo'da hiçbir zaman Windows 11, Steam veya güçlü PC oyunlarını çalıştırmayı amaçlanmadığı için bu konuda başka sorunlarla da karşılaşıbilir.

Surface Duo'da en iyi oyun deneyimini yaşamak istiyorsanız ise Xbox Cloud Gaming'i tavsiye ediyoruz. Katlanabilir telefonda Windows 11 deneyimi yaşamak ise tamamen farklı bir deneyim olduğunu tahmin etmek zor değil.

Hey, you, you're finally awake pic.twitter.com/dBfNzQNZln — Simone Franco (@Simizfo) September 5, 2022

"Windows 11 on Surface Duo" projesini denemek veya katkıda bulunmak isterseniz GitHub'dan inceleyebilirsiniz. Bu sayfada izlenecek adımlar ve kılavuz yer alıyor. Ancak bunu yaparken bu yazılımın cihazınızda sorunlara neden olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Gustave Monce bakalım ilerleyen dönemde daha başka hangi cihazlara Windows kuracak. Peki siz Windows 11 kurulu Surface Duo hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.