Windows 11 Güncellemesiyle Mavi Ekran Hatası Yeniden Gündemde

Microsoft'un Windows 11 için yayımladığı son güncelleme, mavi ekran hatasını tekrar gündeme getirdi. Özellikle MSI kullanıcılarını etkileyen hata, birçok kullanıcıyı etkiledi. Microsoft, sorunun kaynağını araştırdığını belirtti.

Yayımladığı güncellemelerin birçoğunda yeni hatalarla karşımıza çıkan Microsoft, Windows 11 için yayımladığı son güncellemeyle birlikte bir dönemlerin efsanesi konumundaki mavi ekran hatasını bir kez daha gündeme taşıdı. Söz konusu hata, birçok kullanıcıyı etkiledi. İşte detaylar

Mavi ekran hatası, özellikle MSI kullanıcılarını etkiliyor!

Microsoft'un bir dizi hata iyileştirmeleri için yayımladığı son KB5029351 güncellemesinin akabinde birçok kullanıcı, mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldıklarını raporladı. "UNSUPPORTED_PROCESSOR" hata koduyla birlikte ekranda beliren hata, ortalığı iyice karıştırdı.

Reddit başta olmak üzere birçok kanaldan aktarılan raporlara göre mavi ekran hatası, çoğunlukla MSI anakartlarına sahip Intel işlemcili bilgisayarlarda beliriyor. Sorunun, MSI'ın kısa bir süre önce yayımladığı BIOS güncellemeleriyle ilgili olabileceği de alınan notlar arasında yer alıyor.

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Kullanıcıların aktardıkları raporlar sonrasında hatayı fark eden Microsoft, hızlıca çalışmalara başlayarak Windows Sağlık Merkezi üzerinden bir açıklama yayımladı. Teknoloji devi, açıklamalarında şu detaylara yer verdi: "Şu anda bu sorunun Microsoft'tan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için araştırma yapıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut olduğunda bir güncelleme sağlayacağız.".

Sorunla karşı karşıya kalan bazı Windows kullanıcıları, eski sürümü yeniden yükleyerek bilgisayarlarını kullanmaya devam ettiklerini raporladılar. Bu çözüm yolu, resmi bir müdahale gerçekleşinceye dek kullanıcıları bir nebze de olsa rahatlatabilir.

Peki, sizler bu sorun hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler, mavi ekran hatasıyla karşı karşıya kaldınız mı? Görüş ve tecrübelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.