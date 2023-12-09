Windows 11'de Not Defteri'ne karakter sayma özelliği geldi

Microsoft, Windows 11 için Not Defteri'ne önemli bir güncelleme getirdi. Yeni güncellemeyle birlikte Not Defteri, karakter sayma özelliği ve otomatik kaydetme özelliği sunuyor. Ayrıca widget panelinde haber ve makale akışını gizleme seçeneği de bulunuyor.

Microsoft, Windows uygulamalarını günümüz alışkanlıklarına odaklanarak geliştirmeye devam ediyor. Windows 11 için sunulan son güncellemeyle birlikte Notepad'e ( Not Defteri ) önemli bir yenilik geldi. Bu güncelleme otomatik kaydetme ve karakter sayısı gibi özellikler sunuyor.

Windows 11, Not Defteri'ne karakter sayma getiriyor

Windows 11'de Notepad için sunulan yeni güncelleme, uygulamayı rakipleriyle yarışır hale getirdi. Bu yeniliklerin başında karakter sayısı sayma yer alıyor. Buna göre artık kullanıcının seçimindeki veya tüm belgedeki karakter sayısını gösterebiliyor.

Bu sayede kullanıcılar belge uzunluğunu görebiliyor ve çalışmalarını buna göre düzenleyebiliyor. Microsoft Word ve diğer metin düzenleyicilerde bulunan kelime sayısı özelliğine benzer şekilde çalışacağını belirtmek gerekiyor.

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Karakter saymaya ek olarak, Not Defteri için otomatik kaydetme özelliğinin de sunulduğunu belirtelim. Bu sayede uygulamayı yanlışlıkla kapatma veya çökme gibi sorunlardan etkilenmeyeceksiniz. Ancak uygulamanın ne sıklıkla kaydetme yapacağı belirsiz.

Not Defteri iyileştirmelerine ek olarak, Windows 11'in widget paneli de değişiyor. Kullanıcılar, yakında widget panelinde isteğe bağlı olarak görüntülen haber ve makale akışını gizleyebilecek. Otomatik olarak oluşturulan içeriklerin görünümü kapatabilecek.

Bu ayarların ilk olarak Insider kanalına sunulduğunu belirtelim. Microsoft, kullanıcılardan gelecek geri bildirimlere bağlı olarak uygulamalarının kullanılabilirliğini optimize edeceğini dile getirdi. Testler iyi giderse, Not Defteri ve widget panelinin yeni hali 2024'te tüm kullanıcılara sunulacak.

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