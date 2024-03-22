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WhatsApp, Unicode 15.1 ile 6 yeni emoji ekliyor

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WhatsApp, kullanıcılarına yeni ve çeşitli ifade seçenekleri sunmak için Unicode 15.1 kapsamında 6 yeni emoji ekliyor. Bu güncelleme, sosyal mecralardaki emoji kullanımında daha fazla çeşitlilik ve renklilik vaat ediyor.

WhatsApp Unicode 15.1 güncellemesi ile yeni emojiler geliyor

Bu altı yeni emojiden ikisi yemek, ikisi özgürlük sembolleri (kırılan zincir ve kanatları açılmış alevlenmiş bir anka kuşu) ve iki tanesi de yüz ifadesi. Özellikle yemek emojileri, kullanıcıların yazışmalarında daha spesifik ifadeler kullanmalarına olanak tanıyor.

Yemek emojileri arasında, limon ve beyaz saplı kahverengi bir mantar yer alıyor. Anka kuşu ve kırılan zincir emojileri, daha anlamlı ve etkileyici ifadeler için kullanılabilir. Bu emojiler iOS 17.4 ile iPhone kullanıcılarında sunulmuştu, artık Android telefonlarda da kullanmak mümkün olacak.

iOS 17.4 ile 118 tane yeni emoji geliyor!

Emojiler, metin mesajlaşmasında tonun ve niyetin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu yeni emojiler, kullanıcılara duygularını ve düşüncelerini daha açık bir şekilde ifade etme fırsatı sunuyor. Ayrıca, WhatsApp'ın emoji tepkilerini genişletme planları, kullanıcı deneyimini daha interaktif ve ifade dolu hale getirmeye yönelik.

Bu yeni emojiler, teknolojinin dil ve ifade biçimleri üzerindeki etkisini de yansıtıyor. Çeşitlilik ve temsiliyet açısından sürekli gelişen emoji seçenekleri, dijital iletişimin evriminin bir parçası haline geliyor. WhatsApp bu yeni emojilerle, kullanıcılarına daha renkli ve zengin bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.

WhatsApp'ın Unicode 15.1 güncellemesiyle gelen yeni emojiler, dijital iletişimde ifade çeşitliliğini ve zenginliğini artırarak, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini daha detaylı ve renkli bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.

Bu güncelleme, emoji kullanımının dijital dilin evrimi açısından önemli ve metin tabanlı iletişimde daha derin anlam katmanlarına ulaşılmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar, artık bu yeni ve çeşitli emojilerle günlük dijital etkileşimlerinde daha zengin bir ifade paletine sahip olacaklar.

Yeni emojilerin bir sonraki WhatsApp güncellemesiyle gelmesi bekleniyor. Uygulamayı güncel tutmayı unutmayın! Sizce yeni emıjiler olmuş mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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