WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, WhatsApp Web kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir özelliği test etmeye başladı. Uzun süredir beklenen grup sohbetlerinde sesli ve görüntülü arama desteği, tarayıcı üzerinden kullanılabilir hale geliyor.

EK UYGULAMAYA GEREK KALMAYACAK

Geliştirme aşamasındaki yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Chrome, Edge ve diğer internet tarayıcıları üzerinden herhangi bir ek uygulama indirmeden grup aramalarını başlatabilecek ve görüşmelere katılabilecek. Böylece WhatsApp Web'in kullanım alanı mobil uygulamaya daha da yaklaşacak.

KATILIM SINIRI KADEMELİ ARTABİLİR

İlk aşamada grup aramalarının 8 veya 16 kişiyle sınırlı olması beklenirken, nihai hedefin 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü görüşme desteği sunmak olduğu belirtiliyor. Bu sayı, WhatsApp'ın mobil uygulamalarında halihazırda desteklenen üst sınırla uyumlu bir yapı oluşturuyor.

ÇAĞRI LİNKİYLE KATILIM İMKANI

Yeni özellik kapsamında grup sohbetlerinden doğrudan çağrı linki oluşturma seçeneğinin de sunulabileceği ifade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, oluşturdukları linki paylaşarak diğer katılımcıların aramaya kolayca dahil olmasını sağlayabilecek. Aramalar sesli ya da görüntülü olarak başlatılabilecek.

NEDEN ÖNEMLİ?

WhatsApp Web'in bugüne kadar grup aramalarını desteklememesi, özellikle uzaktan çalışma ve çevrim içi toplantılar açısından önemli bir eksiklik olarak görülüyordu. Yeni özellikle birlikte bilgisayar veya tablet üzerinden tarayıcı aracılığıyla grup görüşmeleri yapmak mümkün olacak. WhatsApp, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir tarih paylaşmadı ancak test sürecinin ileri aşamada olduğu belirtiliyor.