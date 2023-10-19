WhatsApp Durum Sözleri: Komik ve Anlamlı Seçenekler

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen WhatsApp, iletişimi kesintisiz bir hale getiriyor. Diğer sosyal medya platformlarında da olduğu gibi WhatsApp'ta da 24 saat sonra kaybolan durum mesajları yer alıyor. Peki, bu durum mesajlarına ne yazılabilir? Birbirinden farklı WhatsApp durum sözleri!

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen WhatsApp, iletişimi kesintisiz bir hale getiriyor. Diğer sosyal medya platformlarında da olduğu gibi WhatsApp'ta da 24 saat sonra kaybolan durum mesajları yer alıyor. Peki, bu durum mesajlarına ne yazılabilir?

Birbirinden farklı WhatsApp durum sözleri!

Her yaştan kullanıcının sahip olduğu WhatsApp, SMS yoluyla mesajlaşmanın pabucunu dama atıyor. İletişimi daha kolay hale getiren platform, yalnızca mesajlaşma değil, durum paylaşımı da yapılabiliyor. Özellikle son zamanlarda WhatsApp durum kullanımı daha da arttı.

Bu noktada ise birine bir mesaj vermek ya da duygu ve düşüncelerini durumda paylaşmak isteyenler için birbirinden farklı WhatsApp durum sözleri var. Bu yazımızda da WhatsApp durumunuza yazabileceğiniz sözleri sizler için derledik.

Yanlış anlaşılmalara son: WhatsApp grubunuz için çok faydalı bir özellik yolda!

Komik WhatsApp durum sözleri:

Artık yalan söyleyeni dokuz köye muhtar yapıyorlar.

Kim vurduya gittim birazdan geleceğim.

Bu ne hal şoför bey! Süratinden düşen bin parça.

Acayip başım ağrıyor. Umarım hafızam siliniyordur.

Dün yoğun bakım, bugün yoğum bakın.

Şu hayatta pozitif olan bir şey varsa o da kan grubum.

Anlamlı WhatsApp durum sözleri:

Acı veriyorsa geçmiş, geçmemiş demektir.

Mutluluk zaman alır, zaman sevdiklerini.

Bin "günahın" olsa da bana, bir "gün ah'ım" yok sana.

Gemi limanda güvendedir, fakat gemi bunun için yapılmamıştır.

Başarısızlık geçicidir, sadece vazgeçmek onu kalıcı kılar.

Eylül bu, illaki yaprak dökecek.

Çok düşünüyorum ama çok söyleyemiyorum.

Herkesin kuyusu kendine derin.

Yüreğinizin yetmediği şeylere lütfen diliniz esmesin!

Aşk hayatın pusulasıdır.

Önemi yok artık; Rüzgar esti, dal kırıldı.

Unutma; karanlık olmadan aydınlık bir hiçtir.

Peki, siz WhatsApp durum sözleri kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız durumunuzda ne yazıyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!