WhatsApp, Android için eski mesajları arama özelliğini getiriyor

Son dönemde birçok güncelleme yayınlayan WhatsApp, bir yenilik ile daha gündeme geldi. Uygulamanın sahibi olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan son açıklamaya göre, eski mesajları tarihe göre aratabilme özelliği Android platformu için de gelecek. iOS için uzun bir süredir mevcut olan bu özellik, kullanıcıları oldukça heyecanlandırmış durumda.

Böylece Android kullananlar da merak ettikleri eski mesajlara çok daha kolay ulaşabilecekler gibi görünüyor. Bizzat Zuckerberg tarafından açıklanması herkesi şaşırtan bu güncellemenin, kısa bir süre içinde herkes için aktif olacağı söyleniyor. İşte tüm detaylar…

WhatsApp, yeni güncelleme alıyor

Bu özelliği kullanabilmek için, herhangi bir chat sayfasına girip sağ üstteki 3 nokta işaretine basmanız gerekiyor. Ardından arama butonunu seçip, ajanda ikonu üzerinden istediğiniz tarihi belirliyorsunuz. Uygulamanın web versiyonuna bile çoktan gelen bu fonksiyonun, Android platformu için hala gelmemesi çok eleştirilmişti.

Görünen o ki, Meta yönetimi kullanıcıların yaptığı eleştirileri dikkate alıyor. Bu konudaki açıklamanın direkt şirket CEO'su tarafından yapılmasının da, bunun başka bir işareti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Bu yenilikle birlikte, Android kullanıcıları uzun uzun eski mesajlarda gezinmek yerine aradıkları mesajları çabucak bulabilecek. Böylece büyük zaman tasarrufu sağlanacağı, bunun da kullanıcı deneyimini gözle görülür oranda iyileştirileceği düşünülüyor.

WhatsApp'ın son dönemde aldığı kapsamlı güncellemeler, uygulamayı kullananları oldukça memnun etmiş durumda. Kimsenin elinde düşürmediği uygulamanın sıradaki yeniliği, teknoloji sektöründe merakla bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'ın uyguladığı strateji doğru mu? Siz günde kaç saat bu uygulamayı kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.