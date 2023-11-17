Web Zirvesi'nde Çinli Şirketlerle İşbirliği Hedefleniyor

Web Zirvesi'nin başkanı Ricardo Lima, Çin'in yapay zeka alanında güçlü bir merkez olduğunu ve Çinli şirketlerle işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Web Zirvesi'nin startup'lardan sorumlu başkanı Ricardo Lima, Çin'in yapay zeka alanında bir güç merkezi ve "teknoloji konusunda ezici bir güç" olduğunu söyledi.

LİZBON, 17 Kasım (Xinhua) -- Web Zirvesi'nin startup ve yatırımcılardan sorumlu başkanı Ricardo Lima, kuruluşunun bu yılki Web Zirvesi'nde Çinli şirketlerle işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Lizbon'da Pazartesi günü başlayıp Perşembe günü sona eren Web Zirvesi'ne 153 ülke ve bölgeden 70.200'ü aşkın kişi ve 2.600'den fazla startup katıldı.

Lima, Xinhua'ya verdiği söyleşide Çin'in yapay zeka alanında bir güç merkezi olduğunu belirterek, "Açıkçası Çin, teknoloji konusunda ezici bir güç" dedi.

Lima, diğer oyuncuların Çin'in teknoloji ortamından bir şeyler öğrenebileceğini ve Web Zirvesi'nin Çin'deki işletmelerle ortaklık fırsatları aradığını söyledi.

Lima ayrıca, "Şu anda Çin ekosistemine bakmak ve Web Zirvesi olarak Çinli şirketlerle birlikte çalışıp onlara farklı pazarlara açılma fırsatları sunma yollarını görmek çok ama çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Lima, etkinlikte öne çıkan teknoloji başlıkları sorulduğunda, "Yılın kelimesi yapay zeka. Yapay zeka her yerde, çünkü her sektörü etkiliyor" dedi.

Lima, "Finans teknolojisi, eğitim teknolojisi ve iklim değişikliği alanlarında çalışan ve yapay zekanın gücünden yararlanan startup'larımız var. Ayrıca farklı aşamalarda, bir şekilde yapay zekaya dokunan çok miktarda içerik mevcut" diye konuştu.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde startup ve inovasyon ortamını yeniden şekillendirecek büyük trendlerden bahseden Lima, "Startup'lar bir bütün olarak iş dünyasına ve iş dünyasını organik olarak büyütmeye giderek daha fazla odaklanıyor" ifadelerini kullandı.