Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, ilk akıllı telefonunu piyasaya sürüyor

Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İnternete sızdırılan yeni bir reklam videosu, Polestar Phone isimli modelin nasıl görüneceğini ortaya koydu. Akıllı telefon, Geely'nin sahibi olduğu Meizu tarafından üretilecek.

Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İnternete sızdırılan yeni bir reklam videosu, Polestar Phone isimli modelin nasıl görüneceğini ortaya koydu. Akıllı telefon, Geely'nin sahibi olduğu Meizu tarafından üretilecek.

Meizu tabanlı Polestar Phone Snapdragon 8 Gen 3'le geliyor

Reklam videosuna göre Polestar Phone, Meizu'nun tasarım dilinden ilham alıyor. Düz bir metal çerçeveye ve birbirinden ayrı halkalara yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Arka kameralarda f/1.9 diyafram açıklığına sahip 23 mm'lik ana kamera, 70 mm'lik bir telefoto ve ve 15 mm'lik bir ultra geniş sensör yer alıyor.

Polestar Phone'un ön tarafında ise ekrana gömülü selfie kamerası olduğunu görüyoruz. Düz bir ekranı tercih eden otomobil şirketi, yan taraflarda Polestar markasına yer veriyor. Ayrıca cihazın arka kısımda şirketin logosu yer alıyor.

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Reklam videosu teknik özellikler hakkında detay ortaya koymadı. Ancak amiral gemisi kategorisinde olması ve Snapdragon 8 Gen 3'ten gücünü alması bekleniyor. Daha önceki sızıntılar 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sunacağını ortaya koydu.

Meizu tarafından geliştirilen telefonun, Polestar'ın araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sunması muhtemel görünüyor. Bu konuda Android tabanlı özel bir Polestar OS arayüzünü de görmemiz mümkün.

Polestar Phone'un otomobiller ile etkileşime nasıl gireceği henüz belli değil, ancak Meizu'nun Flyme Auto isimli bilgi-eğlence yazılımını temel alabilir. Telefonun şimdilik Çin pazarına sunulması bekleniyor.

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