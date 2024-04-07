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Volkswagen CEO'su: Elektrikli otomobillerde bunu başarırsak 'etkileyici' olacak

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Volkswagen Group Ceo'su Oliver Blume verdiği son röportajda, şirketin elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini korumakta zorlandığını kabul etti. Özellikle Çin'deki satışlara odaklanan Blume, hızla büyüyen pazarda çift haneli paya ulaşmanın "etkileyici" olacağını belirtti.

Volkswagen Ceo'su: Elektrikli otomobillerde bunu başarırsak "etkileyici" olacak

Şirket içerisinde yaşanan zorluklara rağmen Volkswagen, Çin'deki geleceği konusunda ivmesini koruyor. CEO Oliver Blume, otomotiv devinin önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği yeni modellerle birlikte pazardaki konumunu büyütmesini bekliyor.

2023 yılı verilerine Volkswagen Group'a ait markalar, Çin'de toplam 3,2 milyon araç teslim ederek önceki yıla kıyasla yüzde 1,6'lık artış kaydetti. Audi, yıllık bazda yüzde 13,5'lik büyüme ile otomobil pazarında en iyi başarıyı yakalayan marka oldu.

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Grubun Çin'deki saf elektrikli araç teslimatları, bir önceki yıla göre yüzde 23'lik artışla yaklaşık 200 bin adede ulaştı. Bu da Alman üreticinin Çin pazarında hızla büyüdüğünü ve daha fazla saf elektrikli araç satabildiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Volkswagen Group CEO'su, 2027 yılına kadar 11 yeni elektrikli modeli piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Bu modeller arasında Xpeng Motors ile birlikte geliştirilen VW/Xpeng 1 ve VW/Xpeng 2 de yer alıyor.

Öte yandan bir süre önce Volkswagen'in sürüş yardım sistemleri, acil frenleme, şerit takip asistanları ve trafik işareti tanıma gibi önemli özelliklerinde hatalar meydana geldiği bildirildi. Bu durum, sürüş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor ve müşteri memnuniyetsizliğine neden oldu.

Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Volkswagen CEO Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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