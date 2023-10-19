Gelen aramaları yönlendirmenin bazı yöntemleri bulunuyor. Vodafone üzerinden arama yönlendirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Gün içinde birçoğumuz en az bir kere de olsa telefonla birileriyle konuşuyoruz. Bazen yoğun iş temposu nedeniyle gelen aramalara cevap veremiyoruz. Bu aramaları yönlendirerek aramalarla vakit harcamayabilirsiniz. Aslında telefon aramalarını başka bir numaraya yönlendirmenin oldukça kolay yöntemleri bulunuyor.

Vodafone arama yönlendirme nasıl yapılır?

Gelen aramaları yönlendirmenin bazı yöntemleri bulunuyor. Yönlendirmeyi kod ile arama gerçekleştirerek, online işlemler uygulamasını kullanarak veya sms göndererek yapabilirsiniz. Elbette bu yöntemler kullandığınız operatöre göre değişiklik gösteriyor. İçeriğimizde Vodafone üzerinden arama yönlendirme nasıl yapılır onu inceleyeceğiz.

Öncelikle Vodafone arama yönlendirme yapabilmek için Yanımda-Telefon Yönlendirme sayfasından telefonunuzu istediğiniz numaraya yönlendirebilir ya da mevcut yönlendirmelerinizi iptal edebilirsiniz. Bu işlemin karmaşık gelebileceğini düşünüyorsanız telefon menüsünü kullanarak aşağıdaki kodlarla da yönlendirme yapabilirsiniz;

Tüm aramalar için yönlendirme **21*05xxxxxxxxx#

Size ulaşılamayan durumlar için yönlendirme **62*05xxxxxxxxx#

Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirme **61*05xxxxxxxxx#

Telefonunuzun meşgul olduğu durumlar için yönlendirme **67*05xxxxxxxxx#

Arama yönlendirmelerini iptal etmek için;

Tüm aramalar için yönlendirmenin iptali: ##21#

Size ulaşılamayan durumlar için yönlendirmenin iptali ##62#

Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirmenin iptali ##61#

Telefonunuzun meşgul olduğu durumlar için yönlendirmenin iptali ##67#

'Telefon çekmiyor' tarih oldu: Artık uzaydan bile arama alacaksınız!

Öte yandan yönlendirme servisi Vodafone faturalı ve faturasız aboneleri için, bulunduğunuz abonelik paketinin görüşme tarifesi ile ücretlendirileceğini belirtelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.