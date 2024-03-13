vivo Y03: Giriş Seviyesi Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon

vivo, giriş seviyesine hitap eden, uygun fiyatlı akıllı telefon portföyünü genişletti. Bütçe dostu vivo Y03, geçen yıl piyasaya sürülen Y02'nin halefi olarak sunuldu. Giriş seviyesi fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çeken model neler vadediyor?

vivo Y03 neler vadediyor?

Akıllı telefon 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ IPS LCD ekranla geliyor. Gücünü MediaTek Helio G85 yonga seti ve 4GB RAM'den alıyor. Ayrıca 128GB'a kadar depolama alanıyla sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

Kamera tarafında ise çift arka kuruluma yer veriyor. Bu kurulum, 13 Megapiksel ana ve ikincil QVGA lensten oluşuyor. Selfie ve görüntülü görüşme için su damlası çentikli 5 Megapiksel ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

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Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 ile kutudan çıkacak vivo Y03; 15W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Diğer özellikler arasında çift SIM desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0 ve GPS yer alıyor. Cihaz ayrıca toza ve suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahip.

ÖzelliklerEkranHD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızıÖn Kamera5MP ön kamera,Arka Kamera13MP ana lens ve QVGA lens, LED flaş ile birlikteİşlemciMediaTek Helio G85 sekiz çekirdekli işlemciRAM4 GB LPDDR4X RAM, Genişletilmiş RAM özelliği ileDepolama64 GB veya 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama, microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilirPilUSB-C portu üzerinden 15W şarj destekli 5.000mAh bataryaİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FunTouch OS 14BağlantıÇift SIM, 4G VoLTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSBoyut ve Ağırlık163,78 x 75,73 x 8,39 mm, 185 gramDeğerlendirmeToz ve suya karşı IP54 derecelendirme

vivo, Y03'ü 4GB+64GB modeli için 83 dolar ve 4GB+128GB için 97 dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Ülkemize geldiğinde de vergisiz olarak sunulması mümkün görünüyor.