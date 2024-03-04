vivo X Fold 3 Pro Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

vivo, katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çinli şirket bu kapsamda çok yakında X Fold 3 ailesini piyasaya sürecek. Bununla birlikte son dönemde gelen sızıntıların sayısında da ciddi bir artış söz konusu. Bu da lansmanın yakında olacağını gösteriyor. Son olarak serinin Pro modelinin özellikleri ve tasarımı lansman öncesi ortaya çıktı. İşte vivo X Fold 3 Pro özellikleri ve tasarımı!

vivo X Fold 3 Pro özellikleri ve tasarımı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan vivo X Fold 3 Pro'nun tasarımını ve özelliklerini lansman öncesi gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon sektör standartlarına göre normal sayılabilecek çerçevelere sahip olacak. Bununla birlikte orta üst köşede bir adet selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Cihazın arka paneline geldiğimizdeyse dairesel üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Dahası, modelin kamera adasında bir ZEISS imzası da yer alacak. Modelin sızdırılan özelliklerine baktığımızda ise amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı gibi kullanıcı deneyimi üst seviyeden sunacak teknik detaylar karşımıza çıkıyor.

vivo'nun mart ayında büyük bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Son dönemde artan sızıntıları da dikkate alarak üreticinin söz konusu etkinlikte Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu görücüye çıkarması oldukça muhtemel. Ayrıca birçok kaynak da etkinliğin firmanın katlanabilir telefonlara ev sahipliği yapacağını düşünüyor.

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu için geri sayım!

vivo X Fold 3 Pro modelinin şimdiye dek sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;