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vivo V30 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

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vivo, bugün merakla beklenen V30 serisini tanıttı. V30 ve V30 Pro şeklinde iki modelden oluşan bu seri, akıllı telefon pazarında dikkat çekmeyi başardı. İşte vivo V30 özellikleri ve fiyatı...

vivo, bugün merakla beklenen V30 serisini tanıttı. V30 ve V30 Pro şeklinde iki modelden oluşan bu seri, akıllı telefon pazarında dikkat çekmeyi başardı. Peki standart model neler sunuyor? İşte vivo V30 özellikleri ve fiyatı…

vivo V30 özellikleri ve fiyatı

vivo V30 modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 1,5K çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 452 PPI ve 2800 nit tepe parlaklık sunarak net bir görüntü sağlıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışıyorken, 80W kablolu şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

50 Megapiksel üçlü kamera! vivo V30 Pro tanıtıldı

Akıllı telefonun arka kasasında 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafındaysa 50 Megapiksellik bir özçekim kamerası bizleri karşılıyor. vivo V30 bağlantı özellikleri ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC.

vivo V30 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran Boyutu: 6,78 inç – AMOLED

1,5K çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

300 Hz dokunmatik örnekleme hızı

452 PPI

2160 Hz PWM karartma

2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera

– 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 50 MegapikselRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB / 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj

vivo V30 başlangıç fiyatı ise 380 dolar olarak açıklandı.

vivo V30 fiyatı;

vivo V30 8 GB RAM + 256 GB: 380 dolar

vivo V30 12 GB RAM + 512 GB: 445 dolar

Akıllı telefonun Türkiye'de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Fakat markanın ülkemizdeki faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bu ihtimalin yüksek olduğu söylenebilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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