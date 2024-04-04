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vivo V30 SE, Google Play Console'da göründü! İşte özellikleri

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vivo, bir süredir gündemde olan vivo V30 SE modeli için geri sayıma geçti. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya atılan sızıntıların ortak noktası orta segmente hitap edeceği şeklinde. Son gelen bilgilerse akıllı telefonun tanıtım öncesi Google Play Console'da göründüğünü ortaya koyuyor. vivo V30 SE özellikleri!

vivo V30 SE, Google Play Console'da göründü! İşte özellikleri

vivo V30 SE, V2327 model numarasıyla tanıtım öncesi Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, performans gibi konularda ise akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 4 Gen 2) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefonun Google Play Console aracılığıyla belli olan tüm teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikDeğerModel NumarasıV2327Ekran Çözünürlüğü1080×2400, 440 ppi piksel yoğunluğuİşletim SistemiAndroid 14, vivo'nun Funtouch OS 14 arayüzü ileİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2Ekran6.67 inç, 120 Hz AMOLED dokunmatik ekranRAM6 veya 8 GBDepolama128 GB, genişletilebilirArka Kamera50 MP ana sensör ile çift arka kamera sistemiPil5,000 mAh, 44W veya 80W hızlı şarj desteği

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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