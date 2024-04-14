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vivo T3X Modelinin Batarya Kapasitesi Açıklandı

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Akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten vivo, yakında uygun fiyatlı Android modeli vivo T3X'i tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu cihaz ile ilgili şimdiye kadar birçok söylenti çıktı. Son olarak vivo, T3X modelinin batarya kapasitesini açıkladı. İşte ayrıntılar…

vivo T3X batarya kapasitesi açıklandı

vivo, resmi X hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile vivo T3X modelinin 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceğini doğruladı. Daha önce bununla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu bu söylentiler doğru çıktı.

The all-new #vivoT3X is the multitasking partner you need with a 6000mAH Turbo Battery that never gives up on you, especially when you're in the zone to #GetSetTurbo!

Know more https://t.co/SrcvfjQaY6 pic.twitter.com/WakBHJGLof

— vivo India (@Vivo_India) April 13, 2024

Geçtiğimiz günlerde vivo T3x'in Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alacağı sızmıştı. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti; 4 x ARM Cortex-A78 ve 4 x ARM Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte Adreno GPU'dan oluşuyor.

Uygun fiyatlı canavar vivo T3x, Geekbench veri tabanında!

Beklenen vivo T3x teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)Çekirdekler4 x ARM Cortex-A78

4 x ARM Cortex-A55GPUAdreno GPUBatarya Kapasitesi6000 mAh

vivo T3X, 17 Nisan 2024'te Hindistan'da tüketicilerin karşısına çıkacak. Akıllı telefonun ne kadar büyük ilgi ile karşılanacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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