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Vivo S18e Özellikleri ve Fiyatı

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Vivo'nun uygun fiyatlı akıllı telefonu S18e'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Cihaz, AMOLED ekran, güçlü işlemci, geniş depolama alanı ve hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor.

Son yıllarda Türkiye'de daha sık duyulmaya başlanan akıllı telefon üreticilerinden Vivo, kısa süre önce ana vatanı Çin'de yeni S18 serisini tanıttı. Üç modelden oluşan bu seride yer alan S18e, uygun fiyatlı Android olması dikkat çekti. İşte Vivo S18e özellikleri ve fiyatı…

Vivo S18e özellikleri ve fiyatı

Bütçe dostu akıllı telefon arayanların ilgisini çeken Vivo S18e, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Buna ek olarak 1800 nit tepe parlaklık sunuyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alıyor. LPDDR4X tipinde 12 GB RAM'e sahip olan Vivo S18e modelinin depolama seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB şeklinde. Depolama biçiminin UFS 2.2 olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulum ise OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bulanıklık lensinden oluşuyor.

Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışan akıllı telefon, 80W hızlı şarj ile beslenen 4800 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Ekran içinde parmak izi okuyucusuna yer veren cihazın 5G ve NFC bağlantı desteği olduğunu da belirtelim.

Vivo S18e teknik özellikleri şu şekilde;

ÖzellikDetayEkran6.67 inç – AMOLED

2400 x 1080 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1800 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM12 GB – LPDDR4XDepolama256 GB / 512 GB – UFS 2.2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Pil Kapasitesi4800 mAhŞarj Hızı80W hızlı şarjKamera (Ön)16 MegapikselKamera (Arka)50 Megapiksel OIS ana kamera + 2 Megapiksel bulanıklık lensiDayanıklılıkIP54 su ve toza dayanıklılıkBağlantı5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFCPort yuvasıUSB Type-CParmak izi okuyucusuVar

Vivo S18e fiyatı;

Vivo S18e 12 GB RAM + 256 GB: 2 bin 99 Çin yuanı (296 dolar)

Vivo S18e 12 GB RAM + 512 GB: 2 bin 299 Çin yuanı (325 dolar)

Vivo S18e modelinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. Markanın ülkemizdeki faaliyetleri son dönemlerde oldukça arttı. Buna göre satılma ihtimali yok değil.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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