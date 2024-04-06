Vestel, 1 MW Hızında Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Üretecek

Son yıllarda elektrikli araçlar, Türkiye ile birlikte pek çok ülkede giderek yaygınlaşıyor. Özellikle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltmaları ve elektriğin benzin gibi fosil yakıtlara kıyasla daha ekonomik olması sebebiyle tercih ediliyorlar. Tabii yollardaki elektrikli araç sayısının yükselmesi ile birlikte şarj istasyonu ihtiyacı da artıyor ve bu doğrultuda teknoloji şirketleri, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Son olarak en büyük yerli firmalardan Vestel, elektrikli araçları 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceklerini açıkladı. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Vestel CEO'su Ergün Güler ile detayları konuştu.

Elektrikli otomobilleri 10 dakikada şarj etmek?

Vestel CEO'su Ergün Güler, yeni iştirakleri olan Vestel Mobility şirketi hakkında bilgi vermek üzere önemli bir toplantı düzenledi. Güler, elektrikli otomobiller için komponentler ve şarj istasyonları gibi mobilite alanındaki ürünlerin Vestel tarafından yerli ve milli olarak üretilmesi planlarını paylaştı. Bu yeni girişimle birlikte Vestel'in, beyaz eşya ve TV üreticisi olarak sahip olduğu başarıyı otomotiv sektöründe de sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

Güler, toplantıda elektrikli araçların yükselişi ve Vestel Mobility'nin bu değişime nasıl uyum sağlayacağına odaklandı. Geleneksel araç üreticilerine karşı elektrikli araç üreticilerinin yükselişi ile ilgili olarak, elektrikli araç şirketlerinin hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini ve bu değişimin sektörde büyük bir paradigma değişikliğine yol açtığını vurguladı.

Vestel'in stratejisinin, araba üretmek yerine araç içi önemli komponentlerin üretimine odaklanmak olduğunu belirtti. Özellikle batarya teknolojisi ve elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimine ağırlık verdiklerini ifade etti. Ayrıca, Vestel Mobility'nin Türkiye'de ve yurtdışında elektrikli araç şarj istasyonlarına olan talebi karşılamak için çalıştığını söyledi.

Toplantıda, Vestel'in yerli üretim ve AR-GE faaliyetlerine vurgu yapıldı. Güler, Vestel'in elektrikli araçlar için geliştirdiği teknolojilerin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki araç üreticileri tarafından talep gördüğünü belirtti. Ayrıca, Vestel'in enerji depolama sistemleri ve batarya teknolojileri üzerinde de çalıştığına dikkat çekti.

Son olarak, Vestel Mobility'nin hızla büyüyerek Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden biri olmayı hedeflediği vurgulandı. Ergün Güler, Vestel Mobility'nin önümüzdeki üç yıl içinde bir unicorn şirketi olma hedefine odaklandığını ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.