Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak
Milyonlarca vatandaşa sunduğu hizmetlerle hayatı kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kullanıcılara gönderilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.
PLANLI KESİNTİ YAPILACAK
TARİH VERDİLER
