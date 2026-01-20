Haberler

Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak

Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak
Güncelleme:
Milyonlarca vatandaşa sunduğu hizmetlerle hayatı kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kullanıcılara gönderilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

  • e-Devlet sisteminde 24.01.2026 Cumartesi günü 00:00-08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacak.
  • Planlı altyapı çalışması nedeniyle e-Devlet Kapısı'nda zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülüyor.

Türkiye'de bürokrasiyi azaltan, inovatif çözümlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak.

PLANLI KESİNTİ YAPILACAK

Milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran dünyada örnek gösterilen sistemler arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.

TARİH VERDİLER

e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir." denildi.

