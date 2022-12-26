Valve'ın el konsolu Steam Deck'ten rekor üstüne rekor!

SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Steam Deck yine listeye damga vurdu. İşte ayrıntılar!

Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Bu yılın başlarından beridir Valve'ın el konsolu Steam Deck'in damga vurduğu liste yenilendi. Ancak görünüşe göre söz konusu konsol uzun bir süre daha listeleri alt üst etmeye devam edecek. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2'nin 28 Ekim'de çıkış yapmasıyla ikinci sıraya gerileyen ve kısa sürede yeniden zirveyi ele geçiren el konsolu bu hafta da en üst sırada karşımıza çıktı.

Listenin ikinci sırasında bu yılın başlarında çıkış yapan ELDEN RING yer alırken, üçüncü sırada geçtiğimiz haftalarda Steam Deck'i ikinci sıraya iten Call of Duty: Modern Warfare 2 karşımıza çıktı. Listenin dördüncüsüyse High On Life oldu. Beşinci sırada da God of War bulunuyor.

İndirimler yaradı! Steam'de en çok satan oyunlar

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

ELDEN RING

Call of Duty: Modern Warfare 2

High On Life

God of War

EA SPORTS FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Ready or Not

Modern Warfare II'nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 125 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

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