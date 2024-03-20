Uzun Zamandır Beklenen vivo V30 Türkiye'de Satışa Çıktı

Uzun zamandır beklenen ve yurt dışı tanıtımıyla ses getiren vivo V30 modeli Türkiye'de satışa çıktı. Özellikle arka tarafında bulunan Star Işığı sayesinde flaş devrini kapatarak stüdyo kalitesinde portreler çekilmesine olanak sağladığı için dikkatleri üzerinde topluyor. Peki vivo V30 fiyatı ve özellikleri nasıl?

vivo V30 fiyatı ve özellikleri!

vivo V30 modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 1,5K çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 452 PPI ve 2800 nit tepe parlaklık sunarak net bir görüntü sağlıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışıyorken, 80W kablolu şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

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Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafındaysa 50 Megapiksellik bir özçekim kamerası bizleri karşılıyor. vivo V30 bağlantı özellikleri ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC.

Özellikvivo V30 Cihaz boyutu: 164,36 × 75,1 × 7,45 mm Ağırlık: 186 gEkran Boyutu: 6,78 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 452 PPI, 2160 Hz PWM karartma, 2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel VCS gerçek renk ana kamera – 50 Megapiksel otomatik odaklama (AF) ultra geniş açılı kamera 119°Ön Kamera: -50 Megapiksel, otomatik odaklama (AF), grup selfie 92°RAM: 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB / 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14 / Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj – 48 dakikada yüzde 100

vivo V30 fiyatı;

vivo V30 12 GB RAM + 256 GB: 26 bin 999 TL

vivo V30 12 GB RAM + 512 GB: 29 bin 999 TL

Ayrıca satın alan kişiler ön satışa özel 3 bin TL'ye varan indirime ve 1.499 TL değerinde vivo TWS 3e kulaklığa ücretsiz sahip olabilecekler.