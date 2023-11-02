Surrey Üniversitesi ve Swansea Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, uzayda kullanılabilecek düşük maliyetli güneş panellerinin uygulanabilirliğine dair önemli sonuçlar aldıklarını açıkladı. Uzaydaki güneş panelleri, radyasyona dayanıklı ve zorlu koşullara karşı dirençli olduğu belirtildi.

Surrey Üniversitesi ve Swansea Üniversitesi'ndeki çalışan araştırmacılar, uzayda kullanılabilecek düşük maliyetli güneş panellerinin uygulanabilirliğine dair önemli sonuçlar aldıklarını açıkladı. Bu çalışma, neredeyse 6 yıl boyunca bir uydunun güneş panellerinin performansını izlemeye dayanıyor. Uzun süren çalışmalarla birlikte uzaydaki zorlu koşullara karşı güneş panellerinin direnci test edildi. Sonuç, olumlu.

Uzaydaki güneş panelleri dayanıklı çıktı

futureflow.life 'da yer alan habere göre, Surrey Üniversitesi ve Swansea Üniversitesi iş birliği ile yapılan araştırma sonuçları, güneş pillerinin hücre delaminasyonu veya kısa devre gibi sorunlar yaşamadığını gösteriyor. Yani paneller, uzaydaki radyasyona dayanıklı. Ancak, hücrenin doldurma faktörlerinin görev süresi boyunca azaldığı da belirtiliyor.

Swansea Üniversitesi'nde geliştirilen güneş pili teknolojisi, ultra ince uzay nitelikli kapak camı malzemesine bırakılan ince film kadmiyum tellür (CdTe) tabanlı malzemeden yapıldı. Bu teknoloji, yüksek bir özgül güç sunarken düşük maliyetli bir seçenek sunuyor ve uzaya dağıtım için esneklik sağlıyor.

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Surrey Üniversitesi'ndeki Surrey Uzay Merkezi'nde (SSC) uzay aracı mühendisliği Emeritus Profesörü ve raporun baş yazarı Profesör Craig Underwood, "Bir yıl sürecek şekilde tasarlanmış bir görevin altı yıl sonra hala çalışıyor olmasından çok memnunuz. Bu ayrıntılı veriler, panellerin radyasyona direndiğini ve ince film yapılarının uzayın zorlu termal ve vakum koşullarında bozulmadığını gösteriyor… Şimdi teknolojinin yörüngede güvenilir bir şekilde çalıştığına dair ilk kanıtlara sahibiz." sözlerini dile getirdi.

Araştırmacılar, güneş pili teknolojisinin zaman içinde daha da iyileştirilebileceğine inanıyor. Uzayda güneş panelleri, geniş bir uygulama alanına sahip. Bu tür deneyler, İngiltere'nin uzay teknolojisi alanındaki uluslararası itibarını güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Bu çalışma, uzaydaki enerji üretimi için önemli bir adımı temsil ediyor ve uzay teknolojisinin gelişimine katkıda bulunarak büyük bir başarı elde etti.