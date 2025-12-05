Uzayda kalabalık alarmı: Karabeyoğlu'ndan kritik uyarı!

Hülya Hökenek'in sunduğu Akşam Haberleri programına konuk olan Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, uzay teknolojileri ve uydu trafiğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

''SİZİ FIRLATTIKLARI YERDE DURAMAZSINIZ''

Uzayın artık büyük bir kalabalığa dönüştüğünü belirten Karabeyoğlu, bu durumun ciddi riskler yarattığını ifade ederek şu çarpıcı uyarıda bulundu: "Artık o kadar kalabalık hale geldi ki, uzayın boş yerlerine gitmeniz lazım. Sizi fırlattıkları yerde duramazsınız. Uzayı temizlemeniz ve uyduların ömrünü uzatmanız gerekiyor."

''BU MOTORU YAPAN ÜLKEDEN BİRİSİYİZ''

Uzayda hareket kabiliyetinin insanlığın önündeki en kritik meselelerden biri hâline geldiğini söyleyen Karabeyoğlu, çözümün gelişmiş uzay motorlarında olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu alanda attığı adımlara da değinen Karabeyoğlu: "Hareket etmenin yolu uzay motorlarından geçiyor. Fergani ile birlikte biz, bu motoru yapan birkaç ülkeden biri haline geldik." diyerek yerli uzay motoru teknolojisinin stratejik önemine dikkat çekti.