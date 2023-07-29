Unreal Engine 5.3 Ön İzlemesi Yayınlandı

Unreal Engine, Epic Games tarafından ilk olarak FPS oyunları geliştirmek için 1998 yılında ortaya konmuştu. Esas olarak FPS oyunları için geliştirilmek için oluşturulmasına rağmen zamanla en çok aranan oyun motoru haline gelen Unreal Engine, birçok oyun geliştirici tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Unreal Engine 5.3 ön izlemesi yayınlandı

Ünlü oyun motoru, her geçen gün yenilenerek oyun geliştiricilerin en önemli seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor. İlk kez Mayıs 2020 tarihinde Epic Games tarafından duyurulan ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında da tanıtılan Unreal Engine 5, şimdi ise yeni sürümü ve özellikleri ile oyun geliştiricilerin beğenisine sunuluyor.

Epic Games, Unreal Engine 5.3'ün bir ön izleme sürümünü yayınladı. Yeni sürümün ön izlemesinin yayınlanması ile kullanıcılar artık en son geliştirme sistemlerini ve bazı yeni özellikleri deneyebilecekler. Şirket yaptığı açıklama ile temel özelliklerin iş akışlarını ve yeteneklerinin iyileştirildiğini ifade ediyor.

Efsane korku oyunu, Unreal Engine 5 ile yeniden yapıldı!

Nanite ve Path Tracing'i iyileştiren şirket, bu sayede daha iyi performans verileri ve genel olarak daha iyi görsellerin ortaya çıktığı iddiasında. Şirket bunun yanı sıra oyun geliştiricilere birdizi deneysel özellik de sunmaya başladı.

Yeni tanıtılan deneysel özellikler arasında kullanıcıların doğrudan Unreal içinde duman ve ateş gibi hacimsel şeyler oluşturabilmesini sağlayan güncellenen bir parçacık işleme sistemi yer alıyor. Epic'in notlarında ayrıca, karakter ağırlığı ve dış görünüm çalışması için bir İskelet Düzenleyici özelliği de bulunuyor. Unreal Engine 5.2 ayrıca daha iyi bina ve kumaş grafikleri için de gelişmeler barındırıyor.

Şu anda Unreal Engine 5 üzerinde çalışan sadece Fortnite, Layers of Fear ve Remnant 2 oyunları yer alıyor. İlerleyen dönemde ise Unreal Engine 5 üzerinde geliştirilen oyun sayısı artacaktır. Peki siz Unreal Engine 5.3 ve yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.