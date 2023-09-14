Unity, kullanıcıların indirdiği her oyundan ücret alacak

Popüler oyun motoru Unity'nin geliştiricisi Unity Technologies, kullanıcıların indirdiği her oyundan belirli bir komisyon alacağını duyurdu. Bu karar, bağımsız geliştiricileri zor durumda bırakabilir.

Popüler oyun motoru Unity'nin geliştiricisi Unity Technologies, ücret politikasında keskin değişikliklere gitmeye karar verdi. Yeni kararla birlikte kullanıcılar tarafından indirilen her oyundan belirli bir komisyon istenecek. Bu durum, bağımsız geliştiricileri oldukça zorlayacak gibi görünüyor.

Unity, yüklenen her oyundan ücret alacak

Unity'nin açıklamasına göre, önümüzdeki yıldan itibaren oyuncular tarafından indirilen her oyundan ücret kesintisi yapılacak. Ücretler Unity abonelik planına bağlı olarak değişecek, ancak yükleme başına en az 0,15-0,20 dolar olacağı bildirildi.

Yeni ücretler Unity abonelik maliyetleri üzerine eklenecek. Ancak her geliştiriciden ücret alınmayacak. Uygulama mağazalarına yüklenmiş ve son 12 ay içinde kazanılan miktardan kesinti yapılacağı aktarıldı. Ayrıca sadece "önemli başarılara" ulaşan oyunlar yükleme başına ücrete tabi olacak.

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Unity oyun motorunun hem mobilde hem de masaüstü dünyasında popüler olduğunu belirtelim. Escape From Tarkov, Outer Wilds, Hearthstone, Hollow Knight ve Beat Saber gibi birçok sevilen oyun bu motorla geliştirildi.

Özellikle bağımsız geliştiriciler bu politikaya karşı çıkmaya başladı. Unity ile özel oyun geliştirmek üzere önemli zaman ve kaynak harcayan geliştiriciler, öngörülemeyen yeni ücretlerle karşı karşıya kalacaklarını ifade ediyor. Bu kesintiler ise oyun fiyatlarının artmasına yol açabilir.

Bazı geliştiriciler ayrıca bu politika ile yeniden yüklenen oyunlardan da kesinti yapılmasına karşı çıkıyor. Bir oyunu sildikten sonra tekrar yükleyen aynı kullanıcıdan ücret alınmaması isteniyor. Unity şimdilik iade edilen veya yardım amaçlı geliştirilen oyunlardan kesinti yapmayacağını söyledi.