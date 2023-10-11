Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Belçika ile işbirliği yaparak nükleer enerji zirvesi düzenleyecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), net sıfır emisyon hedefine ulaşmada nükleer enerjinin rolüne dikkat çekmek üzere Belçika'yla işbirliği yaparak önümüzdeki yıl Brüksel'de bir nükleer enerji zirvesi düzenleyeceğini duyurdu. Zirveye yaklaşık 30 ülkenin katılması bekleniyor.

VİYANA, 11 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), net sıfır emisyon hedefine ulaşmada nükleer enerjinin rolüne dikkat çekmek üzere Belçika'yla işbirliği yaparak önümüzdeki yıl 21-22 Mart tarihlerinde Brüksel'de bir nükleer enerji zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

Merkezi Viyana'da bulunan UAEA, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "yalnızca nükleer enerji konusuna odaklanan şimdiye kadarki en üst düzey toplantı" olarak nitelediği zirveye yaklaşık 30 ülkenin katılmasının beklendiğini bildirdi.

Açıklamada "fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin artırılması ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesindeki küresel zorlukları çözmede" nükleer enerjinin öneminin vurgulanacağı toplantıya sektör liderleri, düşünce kuruluşu başkanları, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin, "Giderek daha fazla ülke, enerji bileşenlerine nükleer enerjiyi de eklemeyi yahut mevcut nükleer enerji programlarını genişletmeyi planlıyor. Nükleer Enerji Zirvesi, nükleer enerjiye yönelik yeniden canlanan bu ivmeye dikkat çekecek ve aynı zamanda sektörün tam potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlamak üzere sektörde karşılaşılan bazı sorunlar için çözümlerin ortaya konacağı üst düzey bir forum olacak" ifadeleri yer aldı.