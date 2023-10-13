Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 12. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir'de başladı. Kurultayın açılış töreninde konuşan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan Vekili Selçuk Soylu, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odasınca Eskişehir Şubesinin ev sahipliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı"nın açılış töreni yapıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan Vekili Selçuk Soylu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, oda olarak uçak, havacılık ve uzay mühendisliği çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kurultayları kesintisiz her yıl sürdürmeye gayret gösterdiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Etkinlik, odamızdaki Uçak Havacılık Uzay Mühendisleri Meslek Dalı Ana Komisyonunca (UHUM MEDAK) yürütülmektedir. UHUM MEDAK çalışmalarının yaygınlaştırılmasının, uçak havacılık uzay mühendislerinin destek ve katılımına bağlı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu nedenle uçak, havacılık ve uzay mühendislerini, birikimlerini odamızla paylaşmaya, komisyonlarda görev almaya, üye olmamış meslektaşlarımızı üye olmaya, 'birlikte üretme, karar alma ve yönetme' anlayışımızı hep birlikte hayata geçirmeye davet ediyorum."

Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu da etkinliği Eskişehir'de düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurultaylarda bugüne kadar eğitimden istihdama, savunma sanayisinden sivil havacılığa, uydu ve uzay teknolojilerinden özgün hava aracı tasarımlarına kadar yüzlerce konuyu ele aldıklarını belirten Hanecioğlu, "Şimdiye değin elde ettiğimiz sonuç bilgileri, kamuoyu ile ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmuştur. Bu çalışmaların sektöre sağladığı fayda çok önemlidir. Odamızın yıllardır süre gelen kurultay tecrübesi ile üyelerimizin birikimleri değerlendirildiğinde uçak, havacılık ve uzay mühendisi yetiştiren üniversitelerimizde eğitimin gelişen teknoloji ve bilimin ışığında planlanması ile yapılandırılmasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası mutlaka yer almalıdır." diye konuştu.

Oturumlarla devam eden etkinlik yarın sona erecek.