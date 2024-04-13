Ubisoft, The Crew'in desteğini sonlandırdı ve kütüphanelerden kaldırdı

Ubisoft, ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürdüğü The Crew'in resmen iptal edildiğini duyurdu. Şirket, oyunun sunucularını kapatmanın yanı sıra, bazı kullanıcıların kütüphanelerinden de kaldırmaya başladı. Bu durum ise oyunculardan büyük tepki çekti.

The Crew desteği sonlandı, kütüphanelerden kaldırıldı

Ubisoft bir süre önce yaptığı açıklamada The Crew için 1 Nisan'da desteğini sonlandıracağını açıkladı. Birkaç haftadır da oyunun sunucularının kapatıldığı ve online deneyimin iptal edildiği belirtildi. Ancak şirket, oyuncuların bu süreçten sonra yapıma erişip erişemeyeceği hakkında bilgi vermemişti.

1 Nisan'dan sonra Ubisoft Connect'e giriş yapan oyuncular, lisansların iptal edildiğini fark etti. Bu da oyunun kütüphaneden kaldırıldığı anlamına geliyor. Bu durum aslında oyunu yıllar önce dijital olarak satın alan ve istediği zaman oynayabileceğini düşünen kullanıcılar için sürpriz oldu.

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Ubisoft gibi stüdyolar, hizmet şartları kapsamında istedikleri zaman bir oyundan erişimi kaldırma hakkına sahip. Bu da oyuncuların dijital olarak satın aldıkları oyunlara gerçek anlamda sahip olmadıklarını gösteriyor.

The Crew'in ayrıca online odaklı bir oyun olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak kullanıcılar, oyun için özel sunucular kurmayı planlıyordu. Lisansların iptal edildiğini düşünürsek, bu planlar suya düşmüş gibi görünüyor.

Ubisoft, oyunun kapatılma döneminde para iadesi teklif etmişti. Ancak bu muhtemelen oyuna uzun süredir sahip olan oyuncular için geçerli değildi.

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