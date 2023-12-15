Ubisoft Store'da Kış İndirimleri Başladı

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, kendi mağazası Store'da kış indirimlerini başlattı. Assassin's Creed serisinden Far Cry'a, Tom Clancy's oyunlarından Watch Dogs Legion'a kadar pek çok popüler yapım düşük fiyatla buluştu.

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, kendi mağazası Store'da kış indirimlerini başlattı. Böylelikle Assassin's Creed serisinden Far Cry'a, Tom Clancy's oyunlarından Watch Dogs Legion'a kadar pek çok popüler yapım düşük fiyatla buluştu. İşte Ubisoft Store indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar…

Ubisoft Store kış indirimlerinde göze çarpan oyunlar

Büyük kampanya kapsamında 2020 yılında çıkış yapan Assassin's Creed Valhalla (Deluxe Edition) fiyatı 939 TL'den 234,75 TL'ye düştü. Yüzde 75 oranında bir indirim söz konusu. Assassin's Creed Mirage fiyatı ise 849 TL yerine 594,30 TL.

Akabinde 2008 yılında piyasaya sürülen serinin ilk oyunu Far Cry ise yüzde 70 indirim ile 119 TL'den 35,70 TL'ye düştü. Bu fiyat, Far Cry 2 için de geçerli. Öte taraftan Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) ise 349 TL'den 115,17 TL'ye düştü.

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Ubisoft Store kış indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Assassin's Creed Mirage849 TL594,30 TL (-30%)Assassin's Creed Valhalla (Deluxe Edition)939 TL234,75 TL (-75%)Assassin's Creed Modern Devolution1.049 TL209,80 TL (-80%)Assassin's Creed 4 Black Flag (Gold Edition)469 TL140,70 TL (-70%)Assassin's Creed Origins699 TL104,85 TL (-85%)Assassin's Creed Odyssey699 TL139,80 TL (-80%)Far Cry119 TL35,70 TL (-70%)Far Cry 2119 TL35,70 TL (-70%)Far Cry 3229 TL57,25 TL (-75%)Far Cry 5699 TL104,85 TL (-85%)Far Cry 6 (Gold Edition)1.169 TL292,25 TL (-75%)Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint699 TL139,80 TL (-80%)Tom Clancy's Ghost Recon1.169 TL233,80 TL (-80%)Anno 1800 (Gold Edition)1.169 TL584,50 TL (-50%)Watch Dogs Legion699 TL104,85 TL (-85%)The Crew Motorfest (Deluxe Edition)1.349 TL674,50 TL (-50%)Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)349 TL115,17 TL (-67%)

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